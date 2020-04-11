Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin
Nusret Gökçe, Sabah, Gökçe, Magazin

Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, koronavirüs kapsamında alınan kurallarını hiçe sayarak önce maskesiz sokağa çıktı sonra da lüks teknesinde arkadaşlarıyla keyif yaptı.

11.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:57
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı

Yaptığı tuzlama hareketiyle adını duyuran ünlü kasap Nusret Gökçe günlerdir alınan hijyen kurallarını hiçe saydı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan Gökçe, önce maskesiz spor yaptı sonra da sosyal mesafe kuralına uymayarak teknesiyle boğaz turu yaptı.

GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEDİLER

Milliyet'ye yer alan habere göre: Koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan 'Evde kal' çağrısına uymayan Gökçe, önceki sabah maske ve eldivensiz şekilde Etiler-Bebek arası spor yaptı. Gökçe'nin görüntülendiğini gören yardımcıları, gazetecilere engel olmaya çalıştı.

Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı

SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDI

Spor sonrası evinin yolunu tutan işletmeci, öğle saatlerinde yine maskesiz olarak sokağa çıktı. Kuruçeşme'de bulunan lüks bir otelin iskelesinde milyonluk teknesine binerek Boğaz keyfi yapan Gökçe, sosyal mesafeye de uymadı.

Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı

Kaynak: Diğer

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Survivor'da nefesler tutuldu! Son model arabanın kazananları belli oldu Magazin
Survivor'da nefesler tutuldu! Son model arabanın kazananları belli oldu
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Magazin
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Genç şarkıcının yeni malikanesi: 10 odası ve gizli geçitleri var Magazin
Genç şarkıcının yeni malikanesi: 10 odası ve gizli geçitleri var
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Magazin
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Mevlana ve Atatürk'e hakaret eden stand-up'çı yakalandı Magazin
Mevlana ve Atatürk'e hakaret eden stand-up'çı yakalandı
10 günde virüsü yenen 64 yaşındaki profesör, alkışlarla taburcu edildi Magazin
10 günde virüsü yenen 64 yaşındaki profesör, alkışlarla taburcu edildi
Cinsel içerikli mail atan sapık, Hadise'nin başına dert oldu
Cinsel içerikli mail atan sapık, Hadise'nin başına dert oldu
Cinsel içerikli film yıldızı: Korona ilacını bulanla birlikte olacağım
Cinsel içerikli film yıldızı: Korona ilacını bulanla birlikte olacağım
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin
Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için 'Geberin' diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız
Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı
Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar'ın koronavirüse yakalandığı iddiasını yalanladı
Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar'ın koronavirüse yakalandığı iddiasını yalanladı
Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde
Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Saruhan Oluç Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Esra Balamir Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Ankara Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 09:59:37. #1.14#
title