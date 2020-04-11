Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, koronavirüs kapsamında alınan kurallarını hiçe sayarak önce maskesiz sokağa çıktı sonra da lüks teknesinde arkadaşlarıyla keyif yaptı.

Yaptığı tuzlama hareketiyle adını duyuran ünlü kasap Nusret Gökçe günlerdir alınan hijyen kurallarını hiçe saydı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan Gökçe, önce maskesiz spor yaptı sonra da sosyal mesafe kuralına uymayarak teknesiyle boğaz turu yaptı.

GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEDİLER

Milliyet'ye yer alan habere göre: Koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan 'Evde kal' çağrısına uymayan Gökçe, önceki sabah maske ve eldivensiz şekilde Etiler-Bebek arası spor yaptı. Gökçe'nin görüntülendiğini gören yardımcıları, gazetecilere engel olmaya çalıştı.

SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDI

Spor sonrası evinin yolunu tutan işletmeci, öğle saatlerinde yine maskesiz olarak sokağa çıktı. Kuruçeşme'de bulunan lüks bir otelin iskelesinde milyonluk teknesine binerek Boğaz keyfi yapan Gökçe, sosyal mesafeye de uymadı.

Kaynak: Diğer