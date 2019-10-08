Nusret Gökçe, İstanbul'un göbeğinde üstsüz koştu

08.10.2019 23:18

Instagram'da en çok takipçisi olan Türk ünlü unvanını elinde bulunduran sosyete kasabı Nusret Gökçe, 12 km metro koştuğu videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

ÜSTSÜZ KOŞTU

Sporcu kişiliğiyle adından söz ettiren Nusret Gökçe, yine yapacağını yaptı. Nusret Gökçe İstanbul'un göbeğinde yağmurlu havada üstünü çıkararak 12 km koştu. Bir ara arabaların kullandı yolu kullanan Nusret Gökçe ezilme tehlikesi yaşadı.

"BÜTÜN İSTANBUL'U TURLADIN"

Nusret'in videosuna takipçileri de sessiz kalmadı. Nusret'in bir takipçisi paylaşıma, "Bütün İstanbul'u turladın kral" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Küçük takipçilerinize sporu özendiriyorsunuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.