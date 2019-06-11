Nusret Gökçe, et pişirme videosuyla sosyal medyayı salladı

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan sosyetik kasap Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nde En İyi Blogger ödülüne layık görüldü. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı videolarla gündeme gelen Gökçe, son olarak et pişirme videosuyla olay oldu.

ET PİŞİRME VİDEOSUYLA OLAY OLDU

Nusret, bu defa yazlık mekanı olan Bodrum Yalıkavak'taki restoranında yaptığı şovla dikkat çekti. Yağda pişirdiği eti, daha az pişmiş olan etin arasına koyarak yiyen Nusret, videosunu "İnanılmaz. Çok çok lezzetli" notuyla paylaştı. Gökçe'nin paylaştığı video kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

ŞİRKETİNİN MARKA DEĞERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kazancını yatırıma harcayan Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde verdiği bir söyleşide "Bugün şirketimin marka değeri 1,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor" demişti. ABD'deki bir yayınevi ise Nusret'in hayat hikayesini kitaplaştırmak için çalışma başlatmıştı.