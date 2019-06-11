Nusret Gökçe, et pişirme videosuyla sosyal medyayı salladı
Yaptığı şovlarla sık sık adından söz ettiren Nusret Gökçe, Instagram hesabından paylaştığı et pişirme videosuyla yine adından söz ettirdi.
Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan sosyetik kasap Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nde En İyi Blogger ödülüne layık görüldü. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı videolarla gündeme gelen Gökçe, son olarak et pişirme videosuyla olay oldu.
ET PİŞİRME VİDEOSUYLA OLAY OLDU
Nusret, bu defa yazlık mekanı olan Bodrum Yalıkavak'taki restoranında yaptığı şovla dikkat çekti. Yağda pişirdiği eti, daha az pişmiş olan etin arasına koyarak yiyen Nusret, videosunu "İnanılmaz. Çok çok lezzetli" notuyla paylaştı. Gökçe'nin paylaştığı video kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
ŞİRKETİNİN MARKA DEĞERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Kazancını yatırıma harcayan Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde verdiği bir söyleşide "Bugün şirketimin marka değeri 1,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor" demişti. ABD'deki bir yayınevi ise Nusret'in hayat hikayesini kitaplaştırmak için çalışma başlatmıştı.
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king!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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nimetle oynayan nusret kimseyi sallamıyor. ah ferit şahenk neler yaptırıyorsun bu adama!!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ben merak ediyorum acaba çalışanlarına bu pişirdiği etlerden yediryor mu…? yoksa çalışanların menüleri ayrımıdır, lütfen bilen gören varsa yazarsa memnun olurumCevap Yaz Yayından Kaldır