Nusaybin'de 4 farklı noktaya havanlı saldırı: 1 asker hafif yaralı
Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, Nusaybin'de 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 asker hafif yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesine terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki Suriye topraklarında 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Havanlardan biri karakol yanına düşerken 1 asker hafif yaralandı.
Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki noktalardan Nusaybin ilçesinde 4 farklı yere havan mermisi atıldı. Atılan mermilerden biri sınır hattındaki karakolun yakınındaki boş araziye düşüp patladı. Yer yer çatışmaların yaşandığı bölgede 1 asker hafif yaralandı.
YARALI ASKER TEDAVİ ALTINA ALDI
Yaralı asker, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sınır hattındaki birlikler, saldırı yapan bölgeyi ateş altına aldı.
8 KİŞİ ŞEHİT OLDU, 35 KİŞİ DE YARALANDI
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.