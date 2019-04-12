Nusaybin'de Muhtar Seçilen Kardeşler Mazbatalarını Aldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Yeşilkent ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde girdikleri seçimde ilk kez muhtar olan kardeşler Selim (49) ve Turan Demirtaş (36) mazbatalarını aldı.

Nusaybin'de Selim Demirtaş, Yeşilkent Mahallesi'nde, kardeşi Turan Demirtaş ise Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Rakiplerinden fazla oy alıp, ilk kez muhtar seçilen Turan kardeşler, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatalarını teslim aldı.

9 kardeş olduklarını belirten Selim Demirtaş, kardeşiyle ayrı mahallelerde girdikleri seçimi kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Demirtaş, "İkimiz de seçime girdiğimiz mahallelerde muhtarlığı kazandık. Sevilen bir aile olduğumuzu gördük. Bizi seçtikleri için Nusaybin halkına, mahallelerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Turan Demirtaş ise "Bize oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz mahallemize muhtar olarak değil, hizmetkar olarak geldik. Bu sözü verdik ve bu sözümüz gereği hizmet edeceğiz" diye konuştu. - Mardin

Kaynak: DHA