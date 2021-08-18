'Nuriş Kardeşler' liderinin firari ağabeyi yakalandı
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'Nuriş Kardeşler' liderinin firari ağabeyi yakalandı

'Nuriş Kardeşler' liderinin firari ağabeyi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Nuriş Kardeşler' isimli suç örgütü liderinin firari olan ağabeyi Nejat Ergin, polis ekiplerince yakalandı.

'Nuriş Kardeşler' isimli suç örgütü liderinin firari olan ağabeyi Nejat Ergin, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, kamuoyunda 'Nuriş Kardeşler' veya 'Karagümrük Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 11 Haziran tarihinde operasyon düzenlenmişti. Liderliğini yapan halen Batman Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında, örgüt lideri Nuri Ergin'in firari ağabeyi Nejat Ergin, dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Nejat Ergin adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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