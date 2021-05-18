Nuri Çolakoğlu kimdir? FOX konuğu Nuri Çolakoğlu kaç yaşında asken nereli? Nuri Çolakoğlu ne iş yapmakta?

Hafta içi her gün yayınlanan İsmail Küçükkaya sunumu ile FOX ekranlarında yayınlanan Nuri Çolakoğlu kimdir? FOX konuğu Nuri Çolakoğlu kaç yaşında asken nereli? Nuri Çolakoğlu ne iş yapmakta?

Hafta içi her gün yayınlanan İsmail Küçükkaya sunumu ile FOX ekranlarında yayınlanan Nuri Çolakoğlu kimdir? FOX konuğu Nuri Çolakoğlu kaç yaşında asken nereli? Nuri Çolakoğlu ne iş yapmakta?

NURİ ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

Gazeteci, televizyoncu Nuri Çolakoğlu, 1943 (77 yıl yaşında), İzmir, Türkiye doğumlu. Robert Kolej'i bitirdikten sonra ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış Münasebetler (Uluslararası İlişkiler) Bölümü'nde öğrenim gördü. Öğrenciliği döneminde siyasetle ilgilenmeye başladı. Okulu bitirmeden TRT'de metin yazarı olarak çalışmaya başladı. Öğretim görevlisi ve gazeteci olarak görev yaptı. Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi üyesi oldu, hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Bir süre BBC'de çalıştı. 1987'de Türkiye'ye döndü.