Nurgül Yeşilçay kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

Nurgül Yeşilçay özellikle 2000'li yıllarda oynadığı dizi ve filmler ile oldukça popüler bir isim olmuştu. Asmalı Konak dizisi ile hafızalara kazınan bir karakter sergileyen oyuncu kariyer basamaklarını bir bir tırmandı. Peki Nurgül Yeşilçay kimdir?

Nurgül Yeşilçay özellikle 2000'li yıllarda oynadığı dizi ve filmler ile oldukça popüler bir isim olmuştu. Asmalı Konak dizisi ile hafızalara kazınan bir karakter sergileyen oyuncu kariyer basamaklarını bir bir tırmandı. Peki Nurgül Yeşilçay kimdir? Kaç Yaşındave nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Detaylar haberimizde...

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 yılındaAfyonkarahisar'da doğmuştur. Türk oyuncu, sanatçı, özellikle 2000'lerde rol aldığı rollerle tanınmaktadır.

Nurgül Yeşilçay, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde gören Yeşilçay, üniversitenin Tiyatro Bölümü'nden 2001 senesinde mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında İkinci Bahar dizisinde rol alan ve hayat verdiği Gülsüm karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu, ardından Çağan Irmak yapımı olan Asmalı Konak dizisinde rol aldı. Aynı sene Teoman'la birlikte Mumya Firarda isimli filmde oynayan başarılı aktris, Asmalı Konak dizisinin devamı olan Asmalı Konak-Hayat'ta da Özcan Deniz ile başrolü paylaştı.

Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekilen Eğreti Gelin filmindeki Kostak Emine karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, bu filmde sergilediği performansıyla 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu ödülü ile döndü. Aynı sene Melekler Adası isimli dizide Hande Ataizi ile birlikte rol alan başarılı oyuncu; Anlat İstanbul ve Belalı Baldız gibi yapımların yanı sıra Sen Olmasaydın isimli tiyatro oyununda da rol aldı. 31. Uluslararası Kahire Film Festivali'ndeki jüri üyelerinin arasında yer alan sanatçı; Aşk ve Ceza, Sensiz Olmaz, Sultan, Aşk Kırmızı, Galip Derviş, İşle Güçler, Bebek İşi, Gece, Cinayet ve Paramparça gibi yapımlarda rol aldı.

Adem'in Trenleri isimli film sayesinde 13. Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel 15. Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu, 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık görülen Nurgül Yeşilçay, 42 seneye çok sayıda dizi, film ve ödül sığdırmayı başardı.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2016 – İkinci Şans (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem 2. Sezon (Kösem Sultan) (TV Dizisi)

2015 – Köstebekgiller: Perl Orman (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – Pek Yakında (Hastane Resepsyonundaki Hemşire) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Paramparça (2) (Gülseren Gülpınar) (TV Dizisi)

2014 – Gece (Süsen) (Sinema Filmi)

2014 – Cinayet (Zehra Kaya) (TV Dizisi)

2014 – Galp Derviş 3. Sezon (TV Dizisi)

2013 – Bebek İşi (Candan (Anne)) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Kırmızı (Nazlıgül) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) (33. Bölüm)

2012 – Sultan (Sultan) (TV Dizisi)

2011 – Sensiz Olmaz (Feryal) (TV Dzs)

2010 – Çınar Ağacı (Sonay) (Sinema Filmi)

2010 – 2011 – Aşk ve Ceza (Yasemn) (TV Dizisi)

2009 – 7 Kocalı Hürmüz (Hürmüz) (Sinema Filmi)

2008 – Vicdan (Aydanur) (Sinema Filmi)

2007 – Yaşamın Kıyısında (Ayten Öztürk) (Sinema Filmi)

2007 – Adem'in Trenleri (Hacer) (Sinema Filmi)

2006 – 2007 – Ezo Gelin (Ezo) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Arzu) (TV Dizisi)

2004 – 2005 – Melekler Adası (Şerbet/Ayşe ) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Uyuyan Güzel Saliha) (Sinema Filmi)

2003 – Asmalı Konak – Hayat (Bahar Karadağ) (Sinema Filmi)

2002 – Reyting Hamdi (Nurgül) (TV Dizisi)

2002 – Mumya Firarda (Fatıma) (Sinema Filmi)

2002 – Asmalı Konak (Bahar Karadağ) (TV Dizisi)

2001 – Şellale (Nergis) (Sinema Filmi)

2001 – 90-60-90 (Deniz) (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Gülsüm) (TV Dizisi)

1998 – Herşey Çok Güzel Olacak (Hemşire) (Sinema Filmi)