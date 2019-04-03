Nurgül Yeşilçay, Sıradışı Evlilik Teklifini Açıkladı

Gülperi dizisinin başrolü Nurgül Yeşilçay'ın bir dergiye verdiği röportajda, sevgilisinden nasıl evlilik teklifi aldığını sevenleriyle paylaştı.

ÖZEL HAYATININ BİLİNMEYENLERİNİ PAYLAŞTI

Ekranların sevilen dizisi Gülperi ile izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, bir röportajında dizi ile ilgili ipuçları vererek özel hayatından bazı bilinmeyenleri de açıkladı. Uzun süredir birlikte olduğu Necati Kocabıyık'le evlenecekleri konuşulan güzel oyuncu, aldığı evlilik teklifini anlattı. Yeşilçay, ''Bir sabah evdeyiz, benim için yaptığı müzik listesini açtı. Dinliyoruz, gayet normal rutinlerimize devam ediyoruz, sabah kahvesi falan...'' ifadelerine yer verdi.

SENİ HİÇ AĞLATMAM, HEP GÜLDÜRÜRÜM

Başarılı oyuncu, her kadının hayali olan evlilik teklifinin ayrıntılarını vererek, '' Bir şarkı çıktı birden. Aaa! Onun sesi! Bana özel şarkı bestelemiş! Şarkı şöyle, sıkı durun!

'Benimle evlenmen lazım. Ömür boyu ayaklarını ben ısıtırım. Soğanları ben doğrarım. Seni hiç ağlatmam, hep güldürürüm. Sımsıkı sarılırım. Benimle evlenmen lazım...' Çok romantik bir andı. Aşkım benim'' şeklinde konuştu.