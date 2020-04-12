Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
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Nurgül Yeşilçay, Yeşilçay, Magazin

Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sahanda yumurtanın Türkçesini hatırlayamayan Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı. Instagram hesabından video yayınlayan Yeşilçay, ironik bir dille "Merhaba bugün sizlere french toast yapacağım. Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?" dedi.

12.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:04
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Youtuber Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesini tiye aldı.

Karantinada mutfağa giren YouTuber Duygu Özaslan, sahanda yumurta ismini hatırlamayacınca alay konusu oldu.

"BUNUN TÜRKÇESİ NEYDİ YA?"

Mutfakta, "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" dediği duyulan Özaslan ile ilgili sosyal medyada birçok şaka yapıldı.

NURGÜL, ÖZASLAN'I TİYE ALDI

Özaslan ile dalga geçen isimlerden birisi de usta oyuncu Nurgül Yeşilçay'dı. Yeşilçay, Özaslan ile dalga geçti.

Nurgül Yeşilçay paylaşımında "Merhaba bugün sizlere french toast yapacağım. French toast'un Türkçesi ne ya? Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna?" diyerek Özarslan'ı tiye aldı.

Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?

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