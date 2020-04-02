Nuray'ı, arkadaşı para için öldürmüş İZMİR'in Konak ilçesindeki evinde, defalarca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Nuray Varol'un (53) katil zanlısı arkadaşı N.E. çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesindeki evinde, defalarca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Nuray Varol'un (53) katil zanlısı arkadaşı N.E. çıktı. Varol'u, cebindeki parayı aldığını düşündüğü için öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Bir süre önce eşinden boşanıp, yalnız yaşamaya başlayan Nuray Varol'dan geçen perşembe günü haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, Varol'un Alsancak semti 1480 Sokak'taki evine gitti. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Nuray Varol'u bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen Varol'un cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından da toprağa verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameraları ve mobese görüntüleri ile Nuray Varol'un cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı.Yapılan araştırmalar sonunda da şüpheli olarak kadının arkadaşı olan N.E. adlı erkek ile akrabası F.E. gözaltına alındı. İlk sorgularında suçlamayı reddeden şüphelilerden N.E., daha sonra cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. N.E., olaydan birkaç gün önce Nuray Varol'un evine gittiğini, bir süre sonra cebindeki parayı bulamadığını anlatarak, perşembe günü parayı sormak için yeniden evine gittiği Varol'u çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

N.E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, akrabası serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA