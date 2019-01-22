Eşiyle Olan Fotoğrafını Paylaşan Oyuncu Nur Fettahoğlu, Instagram'da Aşka Geldi

En son "Deliler 18" filmiyle beyaz perdede izlediğimiz oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabında aşka geldi. Eşi Levent Veziroğlu ile olduğu fotoğrafının altına aşk dolu bir mesaj yazdı. Binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan paylaşımı Instagram camiasını derinden etkiledi.

"GÜVENSİZLİKLERİM VARDI BENİM"

Aşkını ve duygularını tüm Instagram'a haykıran güzel oyuncu, "Anlarım vardı benim; durduğum, sustuğum, haykırdığım, dinlemediğim, dikine gittiğim, bağırdığım, sevdiğim, okşadığım, şımardığım, yok saydığım, duymadığım, eleştirdiğim... Güvensizliklerim vardı benim, ait hissetmeyişlerimin getirdiği isyanlarım! Tüm kavgalarıma seninle cevap buldum, ben seninle dindim. Kendimi buldum, sakinliğine huzuruna" notu ile 22 bin beğeni ve yüzlerce yorum kazandı.