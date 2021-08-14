Nükleer santral inşaatı tamgaz sürüyor
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Nükleer santral inşaatı tamgaz sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında 4. ünitenin inşası için hazırlıklar devam ediyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında 4. ünitenin inşası için hazırlıklar devam ediyor.

4. ünitenin reaktör binası inşası, türbin binası, yardımcı reaktör binası ve diğer ana tesislerinin inşası için başlayan çukur kazma çalışmaları, 655 metrekarelik bir alan üzerinde yapılıyor. Kazı bölgesinden 600 bin metreküp toprak çıkarılacak. Çukur kazma çalışmaları, kayalık zeminin arındırılması ve kazılmasının yanı sıra drenaj kurulumunu da kapsıyor. 4. ünite inşaat alanında 20'den fazla iş makinesi çalışıyor

Yıl sonuna kadar reaktör ve türbin binalarının temel plakaları için beton dökme işlemine başlanacak, ardından plakalar güçlendirilecek. Böylelikle Akkuyu, aynı anda dört güç ünitesinin inşa edildiği dünyanın en büyük nükleer inşaat merkezi olacak. Çukur kazma süreci kapsamında, zemin iyileştirme çalışmaları da yapılıyor. Yüksek basınç altında toprağa çimento harcı pompalanıyor, bunun sonucunda da toprağın istenen taşıma kapasitesine ulaşması sağlanıyor. Böylelikle inşa edilen binaların ve yapıların uluslararası standartlarda güvenli ve sağlam olmasını sağlayan masif yığını oluşuyor.

Nükleer santral inşaatı tamgaz sürüyor
Nükleer santral inşaatı tamgaz sürüyor
Nükleer santral inşaatı tamgaz sürüyor
Nükleer santral inşaatı tamgaz sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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