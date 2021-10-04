Not bırakarak yaşamına son veren Aleyna'nın babası konuştu: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi - Haberler
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Not bırakarak yaşamına son veren Aleyna'nın babası konuştu: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da sevgilisi olduğunu iddia edilen Göktürk Argın'ın babası Gökhan Argın tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, önceki gece oturdukları apartmanın önünde ölü bulundu. Genç kız arkasında "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakırken, acılı baba "4. kattan düşen bir insanın bir yerinde kırık olur. Ne kırık vardı ne başka bir şey. Ölüm raporu hâlâ çıkmadı." diyerek şahısların serbest bırakılmasına isyan etti.

IĞDIR (Haberler.com) - 30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde iddiaya göre, Aleyna Ağgül ailesiyle birlikte yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 4. katının merdiven boşluğundan atlayarak yaşamına son verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Aleyna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı araştırma 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın, (19) gözaltına alındı.

Şahısların ifadelerinden sonra serbest bırakılmalarına isyan eden ve "Gece kızıma şantaj yapıp alkol içirdiler, organize şekilde öldürdüler" diyen Baba Ağgül, şöyle devam etti: "İntihar etmedi, intihar süsü verildi. Ya öldürüp buraya getirdiler ya da burada öldürdüler. 4. kattan düşen bir insanın bir yerinde kırık olur. Ne kırık vardı ne başka bir şey. Ölüm raporu hâlâ çıkmadı.

Ayakkabısını çantasını ve içki şişesini terasa bırakmışlar. Polis evde kontrol yaparken, ayakkabılıkta kırmızı kalemle yazılmış bir kağıt gördüm. 'Ölümümden' kelimesini okudum gerisine izin vermediler. Telefonunu da yok etmişlerdi. Gökhan Argın, zaten kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Üniversiteye hazırlanmaya başlamıştı. Beraber çalışma masası almıştık. Özel matematik öğretmeni tutmuştum. Sadece bir ders nasip oldu."

Not bırakarak yaşamına son veren Aleyna'nın babası konuştu: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi

İddiaların odağındaki isim Gökhan Argın'ın ifadesinde, "Aleyna, intihar etmeden iki gün önce arayıp, annesinin rehabilitasyon merkezinde olduğunu, bir şeyler alacağını söyledi. Buluştuk, alışveriş yapıp hastaneye götürdüm. Gece de diğer evimde kaldık. Ama aramızda bir şey olmadı. Çarşamba yine bir şeyler alıp hastaneye bıraktık. Perşembe saat 05.00'te polis gelip evimden aldı. Daha önce ayrılmak istedim ama beni intihar etmekle tehdit etti. İki ay önce de bana mesaj yazıp intihar edeceğini söyledi. O gece, kendi evimde kaldım. Binanın kameralarında bunlar kayıtlı" dediği öğrenildi. Öte yandan Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Gökhan Argın ve Göktürk Argın'ın adli kontrolle serbest kalmalarına itiraz etti.

Not bırakarak yaşamına son veren Aleyna'nın babası konuştu: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi

Gökhan Argın'ın, elindeki fotoğrafları ailesine göndermekle şantaj yapmayı sürdürünce, Aleyna Ağgül'ün 4 ay önce durumu polise bildirdiği ve Argın hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Tehditler devam edince durumu öğrenen babasının bir kez daha polise başvurduğu ortaya çıktı.

Not bırakarak yaşamına son veren Aleyna'nın babası konuştu: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi
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