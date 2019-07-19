Norm Ender kimdir? Rapçi Norm Ender yeni şarkısını yayımladı!

Norm Ender olarak bilinen rapçi Ender Eroğlu, 2 yıl önce çıkardığı son albümünün ardından ''Mekanın Sahibi'' adlı şarkısıyla geri döndü. Yeni şarkısını Instagram hesabından, ''Size şarkı yapacağım demiştim, bak ben sözümü tuttum!'' sözleriyle duyurdu. Norm Ender nereli?

''MEKANIN SAHİBİ" OZAN ÇOLAKOĞLU'NUN STÜDYOSUNDA YAPILDI

Rap müziğimizin sevilen isimlerinden Norm Ender "Aura" adını verdiği son albümünden 2 yıl sonra söz ve müziği kendisine ait olan "Mekanın Sahibi" adlı şarkısı ile dönüş yaptı. Şarkı Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda hazırlanırken, klibi Ümraniye Film Platolarında çekildi. Klibin yönetmen koltuğunda da Norm Ender ve Ferit Çetinkaya oturdu.

''BAK BEN SÖZÜMÜ TUTTUM''

Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yeni şarkısını, ''Size şarkı yapacağım demiştim, bak ben sözümü tuttum! Yeni teklimizin kapağı budur dostlarım. Eski çeteye selam olsun, bu hafta buralarda olun! Görüşürüz...'' sözleriyle sevenleriyle paylaştı.

NORM ENDER KİMDİR?

Asıl adı Ender Eroğlu olan rapçi, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova'da dünyaya geldi. Cartel isimli rap grubuna hayranlığı ile rapi sevmiş ve geçmiş dönemde yaşadığı sorunları kaleme almaya başlamıştı.

'AKADEMİ TÜRKİYE' YARIŞMASINA KATILDI

TV ekranlarında yayınlanan ''Akademi Türkiye'' yarışmasına katılan Norm Ender bu program için özel bir bestede yaptı. Yarışmada rap dışında pop parçalarda seslendirmesi istenince yarışmadan olaylı ayrıldı. 2010 yılında ''Enderground'' ve yine aynı yıl ''İçinde Patlar'' ile müzik piyasasına giriş yaptı, 2017 yılında ise ''Aura'' isimli albümü ile müzik kariyerini sürdürdü.