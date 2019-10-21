"Nöbetçi bakan" uygulaması başlıyor! İlk nöbeti Ziya Selçuk tutacak

21.10.2019 21:57

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesi kapsamında alınan karar gereği TBMM'de, her hafta için bir "nöbetçi bakan" uygulaması başlamıştı. TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri "nöbetçi bakan" Meclis'te olacak. Bu kapsamda ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelecek, talepleri dinleyecek.

Ekim ayı programı kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 Ekim Perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim Çarşamba günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 31 Ekim Perşembe günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "nöbetçi bakan" olarak Meclis'te bulunacak.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesi kapsamında alınan karar gereği TBMM'de, her hafta için bir 'nöbetçi bakan' uygulaması başlamıştı. Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri 'nöbetçi bakan' Meclis'te olacak. 'Nöbetçi bakan' milletvekillerinin taleplerini alacak.