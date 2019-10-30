Nobel Ödüllü Ezidi Murad: "Bağdadi'nin ölümü yeterli değil, adalet isiyoruz" - NEW

30.10.2019 23:12

Nobel Barış Ödülü sahibi DEAŞ mağduru Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Biz sadece Bağdadi'nin öldürüldüğünü değil adalet de görmek istiyoruz. Bağdadi'ye (örgüte) katılan binlerce DEAŞ'lı var ve hala suç işlemeye devam ediyorlar." dedi.

Kaynak: AA