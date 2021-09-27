Nilüfer Çevikel kimdir? Nilüfer Çevikel kaç yaşında, nereli? Nilüfer Çevikel biyografisi! - Haberler
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Nilüfer Çevikel kimdir? Nilüfer Çevikel kaç yaşında, nereli? Nilüfer Çevikel biyografisi!

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Nilüfer Çevikel kimdir? Nilüfer Çevikel kaç yaşında, nereli? Nilüfer Çevikel biyografisi!

Türkiye'deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olan Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD), 2021 yılı faaliyetlerine Nilüfer Çevikel başkanlığında başladı. TÜGİAD'ın 35 yıllık tarihindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olan Nilüfer Çevikel kimdir? Nilüfer Çevikel kaç yaşında, nereli? Nilüfer Çevikel mesleği nedir? Nilüfer Çevikel hayatı ve biyografisi nedir?

Kadınların her zaman aktif rol üstlendiği TÜGİAD'da ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Çevikel, TÜGİAD'ın 2021 yılında Türkiye çapında açacağı yeni şubelerle daha fazla genç girişimciye ulaşacağını söylemekte. Peki, Nilüfer Çevikel kimdir? Nilüfer Çevikel kaç yaşında, nereli? Nilüfer Çevikel mesleği nedir? Nilüfer Çevikel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NİLÜFER ÇEVİKEL KİMDİR?

1977 senesinde Bursa'da doğdu. Bursa'da Özel İhsan Çizakça Lisesi mezunudur. Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.

Bursa Nilüfer Erkek Öğrenci evlerinde mülk sahibidir. Şu an ayrıca ev tekstili sektöründe üretim yapan Nil-San Tekstil'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş yaşamına devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DOSABSİAD) kadın olan ilk Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yine Genel Merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye Genç İş Adamlari Derneği'nde (TÜGİAD) Genel Başkan yardımcısı olarak görevini yürütüyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Haber: Nilüfer Çevikel kimdir? Nilüfer Çevikel kaç yaşında, nereli? Nilüfer Çevikel biyografisi! - Haberler
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