Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CHP'li rakibi Tunç Soyer hakkında yaptığı ilk açıklamada "Yemek teklifini duymadım. Bence yalnız gitmesinde fayda var." dedi.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Tunç Soyer olmasını değerlendiren AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekci, "Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum" dedi. Soyer'in yemek teklifini duymadığını söyleyen Zeybekci "Bence yalnız gitmesinde fayda var." dedi.
"HAYIRLI OLSUN"
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar'ın cenaze töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soyer hakkında konuşan Zeybekci, "Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum" dedi.
"YALNIZKEN SÖYLEMEK İSTEYECEĞİ ŞEYLER VARDIR"
Zeybekci, Soyer'in bir televizyon programında kendisini Kemeraltı'nda yemeğe davet etmesiyle ilgili de "Daveti duymadım. Ben Kemeraltı'na hep gidiyorum. Orada yemek de yiyorum zaten. Herhalde 10 kere gitmişimdir. Oradaki esnaf lokantalarını çok seviyorum. Bence yalnız gitmesinde fayda var. Çünkü vatandaşın yalnızken söylemek isteyeceği şeyler vardır" yanıtını verdi.