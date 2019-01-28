Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Tunç Soyer olmasını değerlendiren AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekci, "Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum" dedi. Soyer'in yemek teklifini duymadığını söyleyen Zeybekci "Bence yalnız gitmesinde fayda var." dedi.

"HAYIRLI OLSUN"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar'ın cenaze töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soyer hakkında konuşan Zeybekci, "Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci

"YALNIZKEN SÖYLEMEK İSTEYECEĞİ ŞEYLER VARDIR"

Zeybekci, Soyer'in bir televizyon programında kendisini Kemeraltı'nda yemeğe davet etmesiyle ilgili de "Daveti duymadım. Ben Kemeraltı'na hep gidiyorum. Orada yemek de yiyorum zaten. Herhalde 10 kere gitmişimdir. Oradaki esnaf lokantalarını çok seviyorum. Bence yalnız gitmesinde fayda var. Çünkü vatandaşın yalnızken söylemek isteyeceği şeyler vardır" yanıtını verdi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer

Kaynak: İHA