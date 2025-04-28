Özbağı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmasıyla tanınıyor. Futbol camiasında adından sıkça söz ettiren Nihat Özbağı kimdir sorusuna yanıt arayanlar için, hem kariyer hayatı hem de özel yaşamına dair güncel bilgiler büyük ilgi görüyor. Peki, Nihat Özbağı kimdir? Nihat Özbağı kaç yaşında, nereli?

NİHAT ÖZBAĞI KİMDİR?

Nihat Özbağı 23 Temmuz 1950 yılında Elazığ'da doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanı ve Türk müteahhittir.

3 Kasım 2013'te gerçekleşen Fenerbahçe Kongresi'nde yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi asil üyesidir. Özbağı, Fenerbahçe'de asbaşkan görevi ile Yatırım ve Projeler Sorumlusudur. Nihat Özbağı, evli ve 1 kız çocuk babasıdır.