: Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var

20.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:36

Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu, Sabah Gazetesi'nde kalema aldığı köşe yazısında, Hinduların kutsal kabul ettikleri, 5 bin yıl önce yazılmış Veda'larda, Upanişad'larda ve Purana'larda son peygamber Hz. Muhammet'in adının dahil olmak üzere bütün bilgilerin verildiğini belirtti.

Nihat Hatipoğlu, "5000 yıllık Hindu kitaplarında Hz. Muhammed" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

BU BİLGİLERİ İÇEREN KİTAP YAZILDI

"3000-5000 yıl öncesine ait olan ve Hinduların kutsal kabul ettikleri Veda'ların gizemi üzerinde tartışmalara başlandı.

Bu konuda yazılan en önemli eserlerden birisi Hindistanlı ünlü yazar ve Sanskritçe uzmanı Prof. Dr. Pundit Vaid'in kitabıdır. Bu kitap Hindistan'da geniş yankı uyandırdı.

İngilizcesi yayınlanacak.

SON PEYGAMBERİN HZ.MUHAMMED OLDUĞU KAYNAK VERİLEREK ORTAYA KONUYOR

Bu eserde Hindu araştırmacı Hindulara ait (M.Önceye ait) eski eserlerde yani Vedalar, Upanişadlar, Puranalarda son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)'in adının dahil olmak üzere bütün bilgilerin verildiğini belirtiyor. Özellikle Puranaların bazı metinlerinde "The Last Kalki Autar" adlı eserde son peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğu Vedalar ve Puranalarda ayet ayet, kaynak verilerek ortaya konuyor.

HAKİKATE İŞARET ETME İHTİMALİ VARDIR

Üzerinden binlerce yıl geçen ve Hindularca kutsal kabul edilen bu kaynaklar değişmelerine rağmen hala bazı hakikatlere işaret ediyor olma ihtimali vardır.

Prof. Prakash; Hinduların beklediği 'Kalki Autar'ın' Hz. Muhammed'den başkası olamayacağını belirtiyor.

Veda'lar (Sanskritçe) Aryan dininde kutsal kabul edilen metinlerdir.

Asılları Sanskritçe'dir.

Genelde milattan önce 5000-2000 yılları arasında oluşturulduğu kabul edilir. Bu yazıtların da –kendilerincevahiy olduğuna inanılır.

Puranalarda Hindularca kutsal kabul edilmiştir.

Bu yazıtlarda son peygambere (Hz.Muhammed Efendimize) temas eden ayetlerin – beyanların- olması Hind dünyasında ciddi tartışmalara sebep oldu.

Vedalar ve Puranalar denilen bu metinlerde, Hz.Peygamberimizin ismi, çevresi, geleceği yer hakkında açık işaretler bulunuyor. En azından böyle yorumlanmaya son derece müsait. Bilindiği gibi yeryüzüne yüz yirmi bin (120 bin) den fazla peygamber inmiş, bir kısmına özel kitap, bir kısmına suhuf (sahifeler, notlar veya uzun metinler) indirilmiştir."

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