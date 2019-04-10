Nihat Doğan, İsrail'de Sahneye Çıkan Özcan Deniz ve Aslı Enver'e Ateş Püskürdü

Türkiye'de sevilerek takip edilen İstanbullu Gelin'in ünü ülkeyi aştı. İsrail'de de büyük bir beğeni ile izlenen dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver, bu yoğun ilginin ardından geçtiğimiz hafta başkent Tel Aviv'de konser verdi.

İkiliye bu konser sonrası en ağır eleştiri şarkıcı Nihat Doğan'dan geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Doğan, Aslı Enver ve Özcan Deniz için "Emperyalizmin itleri" yorumunu yaptı.

İSRAİL KONSERİNE 11 BİN KİŞİ KATILDI

300 dolardan satılan biletler günler öncesinden biterken konsere 11 bin kişi katılmıştı. Ancak konserden önce "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti. Konserini iptal etmeyen Özcan Deniz, en ağır tepkide önceki gün Nihat Doğan'dan geldi.

"EMPERYALİZMİN İTİ"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Nihat Doğan, şunları söyledi: "İstanbul ve Ankara'da konser vermeyeceğim diye k..larından laf uydurup şahsımı linç eden kansızların, Gazzeyi bombalayan masum müslümanları katleden terör devleti İsrail'de konser veren Özcan Deniz ve Aslı Enver'e tek kelime etmemelerinin sebebi emperyalizmin iti olmalarıdır.

Bunların tek derdinin Nihat doğan olmasının tek sebebi de Nihat doğan Halktır, Halkın ve hakkın bayrağı ile değerlerini ekranda taşıyan tek star olmasıdır.. aslında bu içimizdeki mankurtlar bana değil yıllarca Yok sayılmış ötekileştirilmiş halkların sanat camiasındaki özgüvenine saldırıyorlar..Boyun eğmemizi diz çökmemizi istiyorlar tekrar Köle olmamızı istiyorlar..Allah şahit olsun ki; bu can bu tende olduğu müddetçe bu dilim Hakkı hakikati ve halkın değerlerinden kutsallarından başka bir şeye dönmeyecektir."