Nihat Doğan, İsrail'de Sahneye Çıkan Özcan Deniz ve Aslı Enver'e Ateş Püskürdü
Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin'in İsrail'de oldukça rağbet görmesi üzerine konser veren Özcan Deniz ve Aslı Enver, Nihat Doğan tarafından sert sözlerle eleştirildi.
Türkiye'de sevilerek takip edilen İstanbullu Gelin'in ünü ülkeyi aştı. İsrail'de de büyük bir beğeni ile izlenen dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver, bu yoğun ilginin ardından geçtiğimiz hafta başkent Tel Aviv'de konser verdi.
İkiliye bu konser sonrası en ağır eleştiri şarkıcı Nihat Doğan'dan geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Doğan, Aslı Enver ve Özcan Deniz için "Emperyalizmin itleri" yorumunu yaptı.
İSRAİL KONSERİNE 11 BİN KİŞİ KATILDI
300 dolardan satılan biletler günler öncesinden biterken konsere 11 bin kişi katılmıştı. Ancak konserden önce "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti. Konserini iptal etmeyen Özcan Deniz, en ağır tepkide önceki gün Nihat Doğan'dan geldi.
"EMPERYALİZMİN İTİ"
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Nihat Doğan, şunları söyledi: "İstanbul ve Ankara'da konser vermeyeceğim diye k..larından laf uydurup şahsımı linç eden kansızların, Gazzeyi bombalayan masum müslümanları katleden terör devleti İsrail'de konser veren Özcan Deniz ve Aslı Enver'e tek kelime etmemelerinin sebebi emperyalizmin iti olmalarıdır.
Bunların tek derdinin Nihat doğan olmasının tek sebebi de Nihat doğan Halktır, Halkın ve hakkın bayrağı ile değerlerini ekranda taşıyan tek star olmasıdır.. aslında bu içimizdeki mankurtlar bana değil yıllarca Yok sayılmış ötekileştirilmiş halkların sanat camiasındaki özgüvenine saldırıyorlar..Boyun eğmemizi diz çökmemizi istiyorlar tekrar Köle olmamızı istiyorlar..Allah şahit olsun ki; bu can bu tende olduğu müddetçe bu dilim Hakkı hakikati ve halkın değerlerinden kutsallarından başka bir şeye dönmeyecektir."
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İsrail gibi barbar bir memlekette o kadar masumların canına kıyan bir memlekete konser veriyolar ve konser verdikleri ülke hergün çocuk kadın demeden suçsuzca vuruyor öldürüyor ve bunlara konser verenler de bizim ülkenin ekmegini yiyenler yazıklar olsun zulme alkış tutanlara konser verenlereCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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Val la gitmeseler bii dert gitseler yine dert şunu unutmamak gerekiyorki bir ülkede herkez dost olamaz herkez düşman olamazCevap Yaz 2 12 Yayından Kaldır
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NIHAT siztler gibi MÜNAFIK degildirCevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır
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Nihat Kim ? Bilge Değil ! Sanatçı Değil ! Her Şeyden Öte İnsan Değil !!! Bos İşlerin Boş Adamı !!!Cevap Yaz 19 14 Yayından Kaldır
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Nihat Doğan biara Necati Şaşmaz a sardin kurtlar vadisi Filistin böyle yürekli filmler yaptı özcanda gidip konser. Verir kişilik karakter bence haklı nihatCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır