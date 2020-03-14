Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı
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Nihat Doğan, Ece Erken, Instagram, Beyaz TV, Magazin

Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı

Nihat Doğan, bir dönem tartıştığı Ece Erken'e evli bir adamla aşk yaşadığı için "Allah benim hakkımı kimsede bırakmadı" diyerek gönderme yaptı.

14.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:59
Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı

Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı için günlerdir gündemde olan ve birçok kişi tarafından eleştirilen Ece Erken'e bir tepki de eski partneri Nihat Doğan'dan geldi.

"İYİ Kİ MAZLUMUN AHINA CEVAP VEREN ALLAH VAR"

Türkücü Nihat Doğan, Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programından ayrılmasının ardından kendisi hakkında ağır cümleler sarf eden Ece Erken'e göndermede bulundu. Ece Erken'in evli sevgilisinin arabasının dikiz aynalarını parçaladığı görüntüleri izleyen Doğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ya Rabbim! Benim hakkımı kimsede bırakmadığın için sana ne kadar şükretsem azdır" yazılı bir görsel paylaşan Nihat Doğan, "Havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var. İtibarıma kast eden kim varsa Yüce Rabbim! itibarlarını yerle bir etti.. Allah'a havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var" dedi.

ECE ERKEN'E NE OLMUŞTU?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından Ece Erken evlerine gelerek araçlarına zarar verdiği anların görüntülerini paylaştı. Benan Hanım aynı zamanda Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.Görüntülerin ortaya çıkmasıyla açıklama yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise sevgilisi Ece Erken'e sahip çıkarak "Şikayetçi değilim canı sağ olsun" dedi. Ece Erken ise ortaya çıkan görüntülerinin ardından "Psikolojim el vermiyor, program beni çok yordu" diyerek sunuculuk yaptığı Beyaz TV'de istifa etti.

NİHAT VE ECE ARASINDA NELER YAŞANDI?

2018 yılında reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Nihat Doğan'ın Söylemezsem Olmaz programındaki işine son verilmişti. Ece Erken, ise birlikte program yaptığı Doğan'ın Instagram hesabından bir daha programa dönmeyeceğini söylemesiyle sinirlerine hakim olamayarak ağır sözler söylemişti. İkili yaşanan bu tartışmanın ardından hiç bir araya gelmedi.

Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı

Haberin Videosu:

Nihat Doğan'dan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı

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Haber Yorumları (5)
500
DEĞNEĞİN İKİ UCU: Bunları tv ye çıkartan bunları tv de izleyenler çok mu doğru ?
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DELİDOLUBİRİ: Namahrem, nahoş, içi boş insanlar. Bence sarhoşa dokunmayın yıkılıncaya kadar gitsin.
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SEYİRCİ: Keşke yerine nihat dogan gelsin
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ORKESTRA: o bundan beter
2 1 Yayından Kaldır
BELCİN: Ece bugün bu durumdaysa hep buyuk konuştuğu içindir herkes hak ettiğini yasar ece hanim seni artık gormek istemiyoruz güle güle sana..??
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
500
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