NİĞDE 45 yıldır demire şekil veriyor 45 yıldır demire şekil veriyorNİĞDE'de Hüseyin Demirci (59), 45 yıldır örs ve çekiç ile demir döverek mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

45 yıldır demire şekil veriyor

NİĞDE'de Hüseyin Demirci (59), 45 yıldır örs ve çekiç ile demir döverek mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Merkez Eski Sanayi Sitesinde bulunan 60 metrekare işyerinde henüz 14 yaşındayken babasının yanında demir dövmeye başlayan Hüseyin Demirci, o zamandan bu yana eline aldığı çekici bırakmadan demir dövüyor. Ateşin üzerinde koyduğu demirleri ısıtan Demirci, 45 yıldır hiç usanmadan ve severek yaptığı demircilik mesleğiyle verilen siparişlere göre demire şekil vererek talepleri karşılıyor. 5 çocuk babası Demirci, "Güzel bir sanat ancak bitme noktasına geldi. Taşımacılığın atla, öküzlerle yapıldığı dönem mesleğim önemliydi ama şimdi onlar da yok mesleğimiz de bitiyor" dedi.

Küçük yaşta demirciliğe başladığını kaydeden Hüseyin Demirci, artık çırak yetiştiremediklerini vurgulayarak, "45 yıldır bu işyerinde çekiç ve örs ile demire şekil veriyorum. İş yerimizde genellikle balta, keser ve ziraat makinaların parçalarını yapıyorum. Bizim meslek yok olmaya başladığından dolayı çırak yetiştiremiyoruz. Şimdilerde geldiklerinde ilk sordukları haftalık kaç para vereceksin diyorlar. Yani bu demircilik mesleği yok olmaya başladı. Artık çocuklar olsun gençler olsun masa başı iş istiyorlar. Bu meslek gönül isteyen meslektir" diye konuştu.

Teknolojinin gelişmesiyle mesleğinin değer yitirdiğini anlatan Demirci, şunları söyledi:

"Demircilik mesleği güzel bir sanat ancak bitme noktasına geldi. Taşımacılığın atla, öküzlerle yapıldığı dönem mesleğim önemliydi ama şimdi onlar da yok mesleğimiz de bitiyor. Demirden istediğiniz her şeyi yaparım, istediğiniz demire şekil veririm. Şimdi ki bizim yaptığımız demir ürünlerin hazırları yapılıyor, bu da mesleğimizi bitirdi."

Kaynak: DHA