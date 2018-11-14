Nida Tunus'tan Güvenoyu Oylamasını Boykot Etmeyen 5 Vekile İhraç

Tunus'ta Nida Tunus Partisinin, Başbakan Yusuf eş-Şahid'in sunduğu ve tartışmalara neden olan yeni kabinenin güvenoyu oylamasını boykot etmeyen 5 vekilini ihraç ettiği duyuruldu.

Nida Tunus Bloku Başkanı Süfyan Tubal'ın, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında ihraçlara ilişkin açıklama yapıldı.

Tubal, Meclis Başkanı Muhammed Nasır'a gönderdiği resmi yazıda, 5 vekilin Nida Tunus'tan ihraç edildiğini belirtti.

Resmi yazıda milletvekillerinin ihraç edilme nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Nida Tunus'tan yapılan açıklamada ise ihraç nedeni, "vekillerin, partinin tutumuna saygı konusunu tehlikeli bir şekilde çiğnemesi" olarak gösterildi.

Nida Tunus Bloku üyesi Faysal Halide de bu milletvekillerinin, yeni kabinenin güvenoyu oylaması başta olmak üzere genel kurul toplantılarını boykot kararlarına uymadığı için söz konusu kararın alındığını söyledi.

Partiden 5 vekilin ihraç edilmesinin ardından Nida Tunus'un meclisteki sandalye sayısı 46'ya düştü.

Tunus'ta Başbakan Şahid'in sunduğu ve tartışmalara neden olan yeni kabine dün güvenoyu almıştı.

Nida Tunus Partisinin boykot ettiği, 217 milletvekilinden 163'ünün katıldığı oylamada yeni kabinenin bakanları salt çoğunluğun oyunu (109) almıştı.

Tunus'taki tartışmalı kabine revizyonu

Başbakan Şahid, geçen hafta 13 bakan ve 5 devlet bakanlığını kapsayan kabine revizyonunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ise kabine revizyonunun kendisine danışılmadığını ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin "oldubitti revizyonu" kabul etmediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi de Şahid'in kabine değişikliğini "darbe girişimi" şeklinde niteleyerek kabinedeki bakanlarına "istifa etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Tunus anayasasının 99. maddesine göre, Başbakan "Dışişleri ve Savunma bakanları" haricinde kabinede revizyona gitme hakkına sahip.