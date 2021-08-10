Nicole Kidman; oynadığı sevişme sahneleriyle ilgili olarak kocası Keith Urban'ın ne düşündüğünü anlattı

54 yaşındaki iki çocuk annesi Nicole Kidman, 15 yıldır evli olduğu müzisyen Urban'ın, kamera karşısına geçtiği sevişme sahnelerine karışmadığını anlattı.

54 yaşındaki iki çocuk annesi Nicole Kidman, 15 yıldır evli olduğu müzisyen Urban'ın, kamera karşısına geçtiği sevişme sahnelerine karışmadığını anlattı. Kidman "Benim kocam da sanatçı, bu yüzden bütün bunları anlıyor. Ayrıca bu konuda bana karışmaz" dedi.

'KOCAM BENİM SETTE NE YAPTIĞIMI BİLMİYOR'

Ünlü oyuncu, kocası Keith Urban'ın, ekranda ya da perdede gördüğü o sahnelerin, nihayetinde şovun bir parçası olduğunu bildiğini de sözlerine ekledi. Kidman "Kocam Keith, benim sette ne yaptığımı da çok fazla bilmiyor" diye konuştu. Nicole Kidman son olarak The Undoing adlı dizide Hugh Grant ile Big Little Lies adlı dizide de Alexander Skarsgard ile önemli rolleri paylaşıyordu.

'BAŞKA TÜRLÜ BİR İLİŞKİ'

Kidman ile Skarsgard, 2018'deki Emmy töreninde herkesi şaşırtan bir yakınlık sergilemişti. Birbirlerini öpücüklere boğan Kidman ve Skarsgard, uzun süre konuşulmuştu. Kidman o dönemde dizinin setinde rol gereği çok yoğun anlar yaşadıklarını belirterek "Aramızda güven ve dürüstlüğe dayalı bir iletişim var. Yani bir başka deyişle Alexander ile farklı türden bir ilişkimiz var" diye konuşmuştu.

ŞİDDET SAHNELERİ DAHA RAHATSIZ EDİCİ

O dönemde Skarsgard ile aralarında güvene dayanan başka tür bir ilişki olduğunu belirten Kidman, kocası Keith Urban'ın, dizideki sevişme sahnelerinden değil, şiddet içeren sahnelerden rahatsız olduğunu belirtmişti.Kidman "Keith diziyi seyrettiğinde rahatsız oLdu. Ben rol gereği çığlık atarken ya da ağlarken sanki buna tepki göstermesi gerekiyormuş gibi hissettiğini anlattı" diye konuşmuştu.

ÇALIŞMA PROGRAMINI AYARLIYORLAR

Rol aldığı Days of Thunder adlı filmle Hollywood'daki kariyerinde önemli bir dönemece giren Nicole Kidman, Tom Cruise ile olan ilk evliliğini sonlandırdıktan sonra Keith Urban ile evlenmişti. Kidman, tanınmış bir müzisyen olan Keith Urban ile evlilik hayatıyla ilgili de konuştu. Kidman, iki kızlarının bakımı açısından Urban ile çalışma programlarını ayarladıklarını da sözlerine ekledi.

İKİ KIZ ÇOCUK ANNESİ

Nicole Kidman ile Keith Urban'ın ilk kızı Sunday 13 yaşında. Çiftin, şu anda 10 yaşında olan küçük kızı Faith dünyaya geldiğinde ise herkes şaşırmıştı. Çünkü Kidman'ın hamile olduğunu kimse görmemişti. Sonradan Faith'in, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği ortaya çıktı.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLMUŞTU

Nicole Kidman, Tom Cruise ile evliyken Isabella ve Connor adında iki çocuk evlat edinmişti. Cruise ile Kidman 1990'da evlenip 2001'de boşandı. Şu anda 28 yaşında olan Isabella ile 26 yaşındaki Connor ile Cruise'dan boşandıktan sonra çok fazla görüşmedi Kidman. Güzel oyuncu, iki evlatlık çocuğuyla hiç ilgilenmediği için çok eleştirilmişti. Fakat bu durumun, Tom Cruise'un iki çocuğu, Scientology tarikatının kurallarına göre yetiştirmesinden ve Kidman'ın da artık tarikatın üyesi olmamasından kaynaklandığı ileri sürülmüştü.

EN ÇOK BOTOKS YAPTIRAN ÜNLÜLERDEN

ABD doğumlu Avustralyalı yıldız Nicole Kidman, Hollywood'un en uzun kadın yıldızlarından biri olarak tanınıyor. 1.80 cm boyundaki Kidman, sık sık yüzüne estetik müdahaleler yaptırdığı için de eleştiriliyor.

ÇOCUK YAŞTA OYUNCU OLMAYA KARAR VERDİ

1967 yılında Honolulu'da dünyaya gelen Nicole Kidman, biyokimyager olan babasının işi nedeniyle 10 yaşına kadar ABD ve Avustralya arasında büyüdü. Sonra tüm aile Avustralya'ya taşındı. 10 yaşında drama okuluna başlayan Kidman, 14 yaşında da bir yandan okurken bir yandan oyunculuk yapmaya başladı.

İLK EŞİ TOM CRUISE

1983 yılında Bush Christmas ile Avustralya'da profesyonelliğe adım atan Kidman, Philip Noyce'un yönettiği 1989 tarihli Dead Calm ile dikkatleri üzerine çekti. Bir yıl sonra Tom Cruise ile birlikte önemli rolleri paylaştığı Days of Thunder ise onun için bir dönüm noktası oldu. Ardından çok sayıda film geldi. Kidman, Saatler (Hours) adlı filmde ünlü yazar Virginia Woolf'u canlandırarak En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandı. Kidman, çok sayıda başarılı ve yüksek gişe rekorları elde eden filmlerde rol aldı.

Kaynak: Hürriyet