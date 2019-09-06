Ünlü şarkıcı Nicki Minaj, emekli olmaya karar verdi

06.09.2019 12:19

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Nicki Minaj, aile kurmak istediğini belirterek emekli olma kararı aldığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklilik kararı aldığını kamuoyuna duyuran 36 yaşındaki Minaj, evlilik planları yaptığı sevgilisiyle aile kurmayı planlıyor.

BAŞARISIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Çıkış albümü "Pink Friday"i 2010'da satışa sunan Minaj, "Super Bass", "Anaconda" ve "Starships" gibi popüler şarkılarıyla biliniyor. Dünyanın en popüler kadın rap sanatçılarından biri olarak kabul edilen Minaj'ın albümleri milyonları aşan satış rakamlarına ulaşmış ve dünyaca ünlü müzik listesi Billboard Hot 100'de en çok yer bulan kadın solo sanatçısı olmayı başarmıştı.

HAYRANLARINI İNANDIRAMADI

Emekli olmaya karar veren Minaj, bu haberi de sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarının kendisini ömür boyu temsil edeceklerini söyledi. Konu hakkında kimseye cevap vermeyen ve hiçbir yayın kuruluşuna açıklama yapmayan Minaj'ın hayranları şarkıcının şaka yaptığını düşünmeye başladı.

OYUNCULUK YAPMIŞTI

Minaj, müzik kariyerinin yanı sıra bazı Hollywood filmlerinde de rol almıştı. Tek şarkılık albümünü haziran ayında yayınlayan Minaj'ın yeni bir albüm üzerinde çalıştığı tahmin ediliyordu.

Kaynak: AA