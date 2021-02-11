Nezih Demirkent kimdir? Nezih Demirkent hayatı ve biyografisi! Nereli, kaç yaşında vefat etti?
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Nezih Demirkent kimdir? Nezih Demirkent hayatı ve biyografisi! Nereli, kaç yaşında vefat etti?

11.02.2021 20:34 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:38
Nezih Demirkent kimdir? Nezih Demirkent hayatı ve biyografisi! Nereli, kaç yaşında vefat etti?

Nezih Demirkent'in hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Nezih Demirkent kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti?

M. Nezih Demirkent (1930, İstanbul - 12 Şubat 2001, İstanbul), Türk gazeteci. Nezih Demirkent'in hayatına ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

NEZİH DEMİRKENT KİMDİR?

M. Nezih Demirkent (1930, İstanbul - 12 Şubat 2001, İstanbul), Türk gazeteci.

Haydarpaşa Lisesi'nden, daha sonra ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Son Saat, Yeni Sabah, Yeni Gazete ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. 1981 yılında Dünya gazetesini satın aldı. İstanbul Gazeteciler cemiyeti, Gazeteciler Sosyal Yardım ve Emeklilik Vakfı Başkanlıkları görevlerinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıydı.

Adı, Haydarpaşa Lisesi'nin 600 kişilik konferans salonuna verilmiştir.

Nezih Demirkent kimdir? Nezih Demirkent hayatı ve biyografisi! Nereli, kaç yaşında vefat etti?
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 20:39:32. #1.14#
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