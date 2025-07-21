Netanyahu zehirlendi mi, öldü mü? Netanyahu sağlık durumu nedir?

Netanyahu'nun ofisinden resmi bir açıklama geldi. Bu açıklama, başbakanın sağlık durumuyla ilgili merak edilen birçok soruya net yanıt sundu. Özellikle zehirlenme iddiaları sonrası, "Netanyahu öldü mü?" sorusu Google aramalarında üst sıralara yükseldi. Peki, Netanyahu'nun gerçekten hayati tehlikesi var mı? İşte İsrail basınına ve resmi kaynaklara dayalı güncel ve doğrulanmış bilgilerle Netanyahu sağlık durumu hakkında tüm detaylar…

NETANYAHU ZEHİRLENDİ Mİ?

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 20 Temmuz 2025 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar, Netanyahu'nun gıda zehirlenmesi geçirdiğini açıkladı. Konu hakkında resmi açıklama yapan başbakanlık ofisi, Netanyahu'nun 3 gün istirahat edeceğini, ancak hayati bir tehlikesinin olmadığını bildirdi.

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

Reuters, Times of India ve Ynet News gibi güvenilir uluslararası kaynaklar, Netanyahu'nun sağlık durumunun stabil olduğunu ve evinden çalışmaya devam ettiğini net bir şekilde duyurdu.