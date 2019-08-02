Nesrin Cavadzade, yatak pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!

Nesrin Cavadzade, yatak pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yayınladığı yatak pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Cavadzade'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

2.08.2019 17:16
Nesrin Cavadzade, yatak pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yine beğenileri topladı. Ünlü oyuncu, yatakta uzandığı sırada çekilen pozuyla hayranlarını mest etti.

"NE YAPIYORSUNUZ NESRİN HANIM"

Nesrin Cavadzade'nin fotoğrafı hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir hayranı, "Ne yapıyorsunuz Nesrin hanım zaten ortalık karışık" yorumuyla gülümsetirken, bir başka takipçisi ise "Bu fotoğrafları hangi şanslı kişi çekiyor acaba, çok eğleniyor olmalısınız" diye yazdı. Takipçileri ünlü oyuncunun enerjisine ve güzelliğine hayran kaldıklarını yorumlarıyla gösterdi.

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