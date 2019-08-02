Nesrin Cavadzade, yatak pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yayınladığı yatak pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Cavadzade'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yine beğenileri topladı. Ünlü oyuncu, yatakta uzandığı sırada çekilen pozuyla hayranlarını mest etti.
"NE YAPIYORSUNUZ NESRİN HANIM"
Nesrin Cavadzade'nin fotoğrafı hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir hayranı, "Ne yapıyorsunuz Nesrin hanım zaten ortalık karışık" yorumuyla gülümsetirken, bir başka takipçisi ise "Bu fotoğrafları hangi şanslı kişi çekiyor acaba, çok eğleniyor olmalısınız" diye yazdı. Takipçileri ünlü oyuncunun enerjisine ve güzelliğine hayran kaldıklarını yorumlarıyla gösterdi.
YORUMLAR (14)
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Ve sağlam vücut Nesrinde. hem güzel hem mermer gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tek becerisi var. O da vücudunu sere serpe ortalığa saçması. Başka hiçbir meziyeti yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kezbanlar ne yapsa SIFIRCevap Yaz Yayından Kaldır
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SENİN TAKİPÇİLERİNİ KISIRLAŞTIRMAK LAZIM. YA DA KAFESTE SERGİLEMEK LAZIM BU NE YAAAACevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞİMDİ BUNUN NERESİ BENİM BAŞIMI DÖNDERDİ ANLAMADIM.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen çok tatlı, ahlaklı bir oyuncuydun ne oldu sana? seni de mi esir etti para pul yazık oldu. . . . .Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Aslında hep öyleydi, sizin gibileri kandırıp, kazandığı paralarla zaten sahip olduğu dünya görüşü ile yaşamaya devam ediyorlar.1 Yayından Kaldır
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Cok guzel KadinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sende öylesindir kesin... Öylesin demi ?1 Yayından Kaldır
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Nesrin Gavadzadelerin başı yine oran buran oynamaya başladıCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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