Nesrin Cavadzade'den evlilik sinyali: Binlerce kez evet

Rol aldığı dizilerle sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altında 'Binlerce kez evet' notunu düştü.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Paylaşımın üzerine takipçileri, geçen yıl Alihan Bey'le birlikte olan oyuncunun evlilik teklifi aldığını ve 'evet' dediğini belirten yorumlar yapmaya başladı. Nesrin Cavadzade tarafından henüz bu konuda bir açıklama gelmedi.

"KARİYERİMİ ZİRVEDE BIRAKIYORUM"

Nesrin Cavadzade, sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde giydiği kıyafet üzerinden esprili bir paylaşımda bulunmuştu. Dizi için hazırlanan kombini beğenen ve kendisine yakıştığını düşünen Cavadzade o anlarda çekilmiş bir karesini "Bu kombinle kariyerimi zirvede bırakıyorum bu akşam" notuyla paylaşmıştı.