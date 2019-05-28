Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken paylaşım: Kariyerimi zirvede bırakıyorum

Ekranların aranılan yüzü olan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile göz dolduruyor.

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sonradan dahil olan ve oyunculuktaki başarısını bir kez daha gösteren Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

"KARİYERİMİ ZİRVEDE BIRAKIYORUM"

Nesrin Cavadzade, sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde giydiği kıyafet üzerinden esprili bir paylaşımda bulundu. Dizi için hazırlanan kombini beğenen ve kendisine yakıştığını düşünen Cavadzade o anlarda çekilmiş bir karesini "Bu kombinle kariyerimi zirvede bırakıyorum bu akşam" notuyla paylaştı.