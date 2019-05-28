Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken paylaşım: Kariyerimi zirvede bırakıyorum
Yasak Elma dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan ve başarılı performansıyla göz dolduran Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Ekranların aranılan yüzü olan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile göz dolduruyor.
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sonradan dahil olan ve oyunculuktaki başarısını bir kez daha gösteren Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
"KARİYERİMİ ZİRVEDE BIRAKIYORUM"
Nesrin Cavadzade, sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde giydiği kıyafet üzerinden esprili bir paylaşımda bulundu. Dizi için hazırlanan kombini beğenen ve kendisine yakıştığını düşünen Cavadzade o anlarda çekilmiş bir karesini "Bu kombinle kariyerimi zirvede bırakıyorum bu akşam" notuyla paylaştı.
YORUMLAR (22)
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RABBİMDE SENİN İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ZİRVE HAZIRLIYODUR HİÇ ŞÜPEM YOKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eskiden işe başvuruya gittiğinizde bilginize aklınıza ahlakınıza efendiliğinize bakarlardı,şimdi tam tersi güzel bi kalcanız varsa,fiziğiniz de yerindeyse 1-0 öndesiniz..aklın bilgin konuştuğu yerde beden konuşuyosa bna gelişmişlikten bahsetmeyin..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çok güldüm ne zirvesi yahu ? Oyunculuk sıfır aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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babasi kim bilir ne kadar gurur duyuyordur . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nesrin sen var ya atdan 5 dakika önce doğmuşsun bebeğim I LOVE YOU FOREVER babyCevap Yaz Yayından Kaldır
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