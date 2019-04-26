Nesrin Cavadzade, Bacak Dekolteli Bahar Temizliği Pozuyla Takipçilerini Gülümsetti!
Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından paylaştığı temizlik pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
Geçtiğimiz aylarda Dünya çapında ilgiyle takip edilen La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddia edilen Nesrin Cavadzade ilginç bir paylaşımda bulundu.
"BAHAR TEMİZLİĞİ"
Dönem dönem etkileyici fiziğini gözler önüne serdiği paylaşımlar yapmaktan geri durmayan oyuncu Nesri Cavadzade yaptığı son paylaşımla bu defa gülümsetti. Elinde bir temizlik malzemesi ve üzerinde dışarıya çıkmak için giyilmiş bir kıyafetle otururken görülen Cavadzade bu kareyi: "Bahar temizliği" notuyla paylaşınca yorumlar da üzerindeki kıyafet kombini ve verilen mesaj üzerinden oldu.
TRANSPARAN KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Bizim Hikaye'de canlandırdığı Tülay karakteriyle beğeni toplayan Nesrin Cavadzade, diziye sürpriz bir şekilde veda etmişti. Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında düzenlenen Tuba Ergin defilesini izlemişti. Nesrin Cavadzade giydiği kıyafetle dikkat çekmişti.
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KUTU VE AMBALAJ MALZEMELERİ ARKA PLANDA KÖTÜ BİR GÖRÜNÜM YARATMIŞ , HİÇ YAKIŞTIRAMADIM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizim hasanovic fenomen olmak istiyordu acaba oda mı bacaklarını açsaCevap Yaz 5 Yayından KaldırSÜPER: bunca kötü haber içinde gülümseten şeyler de oluyor çok şükür :)Yayından Kaldır
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Neden herkes yaptığı işlerle değilde biryerlerini açarak adından söz ettiriyorCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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HASTAYIM BU KARIYA..Cevap Yaz 14 8 Yayından Kaldır