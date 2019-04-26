Nesrin Cavadzade, Bacak Dekolteli Bahar Temizliği Pozuyla Takipçilerini Gülümsetti!

Geçtiğimiz aylarda Dünya çapında ilgiyle takip edilen La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddia edilen Nesrin Cavadzade ilginç bir paylaşımda bulundu.

"BAHAR TEMİZLİĞİ"

Dönem dönem etkileyici fiziğini gözler önüne serdiği paylaşımlar yapmaktan geri durmayan oyuncu Nesri Cavadzade yaptığı son paylaşımla bu defa gülümsetti. Elinde bir temizlik malzemesi ve üzerinde dışarıya çıkmak için giyilmiş bir kıyafetle otururken görülen Cavadzade bu kareyi: "Bahar temizliği" notuyla paylaşınca yorumlar da üzerindeki kıyafet kombini ve verilen mesaj üzerinden oldu.

TRANSPARAN KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bizim Hikaye'de canlandırdığı Tülay karakteriyle beğeni toplayan Nesrin Cavadzade, diziye sürpriz bir şekilde veda etmişti. Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında düzenlenen Tuba Ergin defilesini izlemişti. Nesrin Cavadzade giydiği kıyafetle dikkat çekmişti.