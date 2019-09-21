Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı

Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı

Dün akşam hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ölüm haberini ailesi fenalık geçirdi. Tedavi altına alınan aileyi ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, aileyle yakından ilgilendi.

21.09.2019 11:52
Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı

Uzun süredir kanserle mücadele eden Neslican Tay, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ölüm haberiyle yıkılan anne ve babanın yanına giderek teselli etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden Neslican Tay, dördüncü kez kansere yakalanınca yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir tedavi altında olan Tay, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ACILI ANNE VE BABAYI ZİYARET ETTİ

Ölüm haberini alan anne, baba ve abla sinir krizi geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşamdan bu yana tedavi altında olan aileyi ziyaret ederek teselli etti. Sosyal medya hesabından acılı anne ve babanın fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, "Dün hayata gözlerini yuman Sevgili Neslican Tay'ın anne ve babasını ziyaret ettik, acılarını paylaştık. Onun gülümseyen yüzüyle verdiği hayat mücadelesi artık hepimizin zihninde. Rize'de son yolculuğuna uğurlanacak Neslican kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

HALUK LEVENT TAM DESTEK VERDİ

Neslican Tay'ın ölümüyle derin bir üzüntü yaşayan şarkıcı ve AHBAP derneği genel başkanı Haluk Levent, acılı aileyi yalnız bırakmadı. Levent'in başkanı olduğu AHBAP derneğinin görevlileri ise bir an olsun hastaneden ayrılmadı ve Rize'de düzenlenecek olan cenaze için otobüs kiraladı.

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YORUMLAR (6)

  • TEKO:
    Ruhu şad mekanı cennet olsun inşAllah. Acili ailesine Allah sabır versin. Yaşam sevincini bizlerle paylaştı şimdide bizler ailesinin üzüntüsünü hep birlikte paylaşıyoruz. Ekrem Başkan bizleri temsilen ailesini ziyaret ettiği ve destek olduğu için kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Allah bütün hastalarımıza acil şifalar versin.
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  • HARUN:
    Allah rahmet eylesin. kanseri 4 kez yenen kızımız maalesef kemoterapiyle ölmüştür. kemo zehirdir. istatistiklerde kemo yapılan hastaların yüzde 2si kurtulmuştur.
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  • İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN YORUMCU:
    Kız güzelmiş of ya neden öldü ben aşık olmuştum ona, en çokta mücadeleci ruhuna :(
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  • SİNİRLİ:
    ALLAH RAHMET EYLESİN Rahat uyu güzel yüzlü kız acıların son buldu mevlam seni daha çok sevmiş seni hiç unutmayacaz. . . . .
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  • MELTEM:
    ALLAH rahmetini esirgemesin güzel kızımıza ALLAH o anaya babaya kardeşe sabırlar versin yüreğimiz her gencimiz için çok yanıyor
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