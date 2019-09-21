Neslican Tay'ın cansız bedeni gören kişiden duygulandıran sözler: Gelin gibi olmuş

21.09.2019 12:23

Dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neslican'ı uzun zamandır tanıyan kuaför Yusuf Yalmancı ise Neslican'ın hayatını kaybettiği hastaneden tüm gelişmeleri paylaştı.

"O KADAR GÜZELLEŞMİŞ Kİ ARTIK İKİ BACAĞI VAR"

Ünlü bir kadın kuaförü olan Yusuf Yalmancı, Neslican'ın ölümüyle bir üzüntüyü yaşadığı dile getirerek hastanede yaşanan tüm gelişmeleri aktardı. Neslican'ın ablasının kız kardeşinin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdiği duyuran Yalmancı, yaptığı bir diğer paylaşımda ise Neslican'ın yakınlarıyla konuştu. Tay'ın cansız bedenini gören bir kadınla konuşan Yalmancı, duyduklarını şu sözlerle anlattı: "Neslican'ın dayısıyla beraberim. Yarın öğle namazında Rize Sahil Camii'nde cenaze kalkacak. Ben de orada olacağım, herkesin başı sağolsun. Yanımda bir tane abla var 'Neslican'ı gördün mü?' dedi. Ama ben görmeye dayanamam. Annemin bile cenazesine bir kez açıp baktım. 'Gelin gibi olmuş, o kadar güzelleşmiş mi artık iki bacağı var' diyor."

NE OLMUŞTU?

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kız bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu, Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazandı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine Demir Kadın diyen Neslican Tay, Ayşe Arman'a verdiği röportajda söylediği; "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.