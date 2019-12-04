Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı
Rize'de, kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay'ın adının okuduğu liseye verilmesi teklifi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilmedi.
Rize'de, karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay'ın adının okuduğu liseye verilmesi teklifi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilmedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teklifi, 'Eğitim Kurumlarına İsim Verme Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle reddedildi.
Bakanlık, Neslican'ın adının, okulun kütüphane ve spor salonu gibi eklentilere verilmesini önerdi.
HİSARCIKLIOĞLU'NUN TEKLİFİNE RET
Neslican Tay için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Neslican'ın okuduğu TOBB Fen Lisesi'ne adının verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na öneride bulunacaklarını açıkladı.
Hisarcıklıoğlu, "Mücadele azmiyle örnek olan Rize TOBB Fen Lisesi mezunumuz Neslican Tay'ın hatırasını yaşatmak üzere okulumuzun isminin Rize TOBB Neslican Tay Fen Lisesi olarak değiştirilmesini bakanlığa önereceğiz" paylaşımında bulundu.
EĞİTİM KURUMLARINA İSİM VERME YÖNETMELİĞİ'NE AYKIRI
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun önerisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca değerlendirildi. Teklifi 'Eğitim Kurumlarına İsim Verme Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle reddeden bakanlık, Neslican'ın adının, okulun kütüphane ve spor salonu gibi eklentilere verilmesini önerdi. Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de Neslican'ın adının okulun eklentilerine verilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
NESLİCAN'IN ANNESİ: KIZIMIN ÇABASI TAKDİR EDİLMELİ
Fatma Tay, kızı Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi için teklif sunulmasına sevindiklerini belirterek, "Neslican önemli bir değerdi. Onu anlamak, mücadelesi ve fikirlerini yaşatmak adına yapılan her adımı, ailesi olarak destekliyoruz. Hepimiz öleceğiz elbet. Ne kadar uzun yaşadığın değil yaşarken bıraktıklarındır, seni ölümsüz yapan. Kızımın yaşadığı olumsuz olaylara rağmen eğitimini devam ettirmesi, bunun için çabası takdir edilmelidir" dedi.
Haber Videosu: Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı
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NEDEN HERKES HERŞEYİ BU KADAR ABARTMAK ZORUNDA ACABA ?Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAMAK ADINA ŞEHİT İSMİ DAHA MANTIKLIDIR. ÇOK ABARTTINIZ.Cevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
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Bu kadar abartmanın bir durumu yok, Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır
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bu kadının tek farkı medyada fazlaca yer alması. . aynı durumu yaşayan kişiler tanıyorum. . okudukları okula isimleri verilmedi. . zaten bu mantıkla tüm okullar isim değiştirip dururdu, diyelim ki değişti, 2 yıl sonra aynı okuldan benzer şeyleri yaşayan biri çıktı, okul adı tekrar değişmesi gerekecek, iki kişi aynı yıl öldü, hangisinin adı konacak vs saçma sapan bir hal alırdıCevap Yaz 30 3 Yayından Kaldır
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saçmalamıssın4 Yayından Kaldır
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ne alakaCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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sıradan bir vatandaş. abartmanın lüzmu yok. her yıl yüzlerce kadın katlediliyor ses çıkaran yok bir kadın hastalığından vefat etti diye heykelleştirilip tanrıçalaştırılıyor. allahtan geldik allaha gideceğiz herkes ölecek. lütfen ölümü allahın bir isteği olarak düşünün.Cevap Yaz 64 13 Yayından Kaldır
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Aynen sende sende ölür gidersen sıradan bir olay olucak bizim için pek tasalanmanın gereği yok1 15 Yayından Kaldır
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Gereksiz bir olay. Allah rahmet eylesin ama bu kadar abartmaya gerek yok .Cevap Yaz 31 8 Yayından Kaldır
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DOĞRU BİR KARARCevap Yaz 24 14 Yayından Kaldır