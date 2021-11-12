Nescafe çekiliş ne zaman? Nescafe 3. dönem çekiliş tarihi ne zaman?

Nescafe çekiliş ne zaman? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Çekilişe katılmak isteyenler promosyonlu Nescafe 3'ü 1 arada paketlerinde bulunan şifreleri belirtilen adreslere göndererek katılım sağlamakta. Nescafe çekilişine katılmak isteyenler yer sık sık, Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe 2. dönem çekiliş tarihi ne zaman?

NESCAFE ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Ambalajların üzerinden yer alan şifreyi belirtilen adrese gönderen vatandaşlara, her dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu, 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu hediye edilecek.

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Nescafe çekiliş sonuçları, kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla 02.11 03.12.2021,04.01-04.02.2022 tarihlerinde Takvim Gazetesi'nde duyurulacaktır.

NESCAFE ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 NESCAFE ÇEKİLİŞİNE NASIL VE NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

Kampanya tarihleri arasında şifreli Nescafe 3ü1 Arada (Orijinal, Sütlü Köpüklü, Extra, Fındık, Karamel, Ice, Keyf-i Türk), Nescafe 2si1 Arada, Nescafe Latte, Nescafe Mocha, Nescafe White Choco Mocha, Nescafe Cappuccino ile 10'lu Nescafe 3ü1 Arada (Orijinal, Sütlü Köpüklü, Extra), 10'lu Nescafe 2si1 Arada Paket ile 15'li Nescafe 3ü1 Arada (Orijinal) ürünlerinin herhangi birinden satın alarak (10'lu paket ve 15'li paket ürünlerinde dış ambalaj içerisinde 1 adet şifre yer alacak olup bu şifre ürün bazında 10 veya 15'li paket içindeki ürün adedi kadar çekiliş hakkı kazandıracaktır) ürünlerinin ambalajı içerisindeki katılım şifresini, ad-soyad, adres bilgileri ile birlikte aralarında birer boşluk bırakarak 7574'e eksiksiz bir SMS gönderenler ile www.nescafe.com.tr (ücretsiz) adresindeki veya Nescafé 3ü1 Arada NE'APP mobil uygulamasındaki formu eksiksiz dolduranlar çekiliş hakkı kazanacaktır.

NESCAFE ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

4 aylık dönem;

1.Dönem: 20.09.2021-19.10.2021,

2.Dönem: 20.10.2021-19.11.2021,

3.Dönem: 20.11.2021-19.12.2021,

4.Dönem: 20.12.2021-19.01.2022

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