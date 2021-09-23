Nekrofili ne demek? Nekrofili anlamı ne? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nekrofili ne demek? Nekrofili anlamı ne?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Nekrofili ne demek? Nekrofili anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Nekrofili, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Nekrofili ne demek? Nekrofili anlamı ne? İşte, Nekrofili kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Nekrofili kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Nekrofili anlamı ne? Nekrofili ne demek? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

NEKROFİLİ NE DEMEK?

Nekrofili, necro (ölü) kelimesinden türetilmiş bir tür cinsel yönelim bozukluğudur. Nekrofili insanlar, cesetlere ilgi duymaktadır. Özellikle bu cinsel sapkınlığa yönelen insanlar, genel olarak cinsel ihtiyaçları için cinayet işleme yoluna gitmektedirler

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Buray Şevval Şahin İbrahim Tatlıses Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Hamit Altıntop Mustafa Denizli Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nekrofili ne demek? Nekrofili anlamı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:32:37. #1.17#