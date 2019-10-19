Necip Fazıl'ın unutulmaz eseri Reis Bey Zeytinburnu'nda sahnelendi

19.10.2019 09:06

Necip Fazıl'ın unutulmaz eseri Reis Bey, 2019-2020 Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Zeytinburnu'nda sahnelendi.



Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz eseri Reis Bey bu yıl 2019-2020 Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Zeytinburnu'nda sahnelendi. Necip Fazıl Kısakürek'in 1960 yılında yazdığı 'Reis Bey' adlı oyunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin repertuardan çıkarmasının ardından Zeytinburnu Belediyesi oyunun sahnelenmesi kararını aldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Devlet Tiyatroları'nın ilk yetişkin oyunu Reis Bey'in Zeytinburnu'nda sahnelenmesinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Öte yandan Reis Bey oyununun prömiyerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



"Reis Bey'i İstanbul'da ilk ağırlayan belediye olmaktan son derece memnunum"



Zeytinburnu'nda sahnelenecek Reis Bey tiyatro oyununun prömiyeri öncesi konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu sezonda Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatrosu'na Zeytinburnu sahnesini açtık. Yetişkin ilk oyunumuz Reis Bey benim Kültür ve Turizm müsteşarlığı dönemimde sahneye konan prömiyerini genel müdürümüz ile birlikte izlediğimiz bir oyundu. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi birçok oyun ile birlikte Necip Fazıl'ın ölümsüz eseri Reis Bey maalesef repertuarından kaldırdı. Devlet Tiyatromuz il yetişkin oyunu daha önce çocuk oyunu vardı ama yetişkin oyununun bugün ilk gösterimini sanatseverler ile birlikte izleyeceğiz. Bu kapsamda 4 gösterim yapılacak. Cumartesi 2 gösterim var bir de Pazar günü olmak üzere 4 gösterim var. Böylelikle Necip Fazıl'ın ölümsüz eserini İstanbullularla buluşturmuş olduk. Devlet Tiyatromuz her ay 3 hafta burada sahne açacak. Reis Bey'i İstanbul'da ilk ağırlayan belediye olmaktan son derece memnunum. Benim açımdan şöyle bir özelliği var. Müsteşarken sahneye konan bir oyunu şimdi belediye başkanı sıfatıyla ev sahipliği yapıyoruz bundan açıkçası çok memnuniyet duyuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA