Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
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Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın siyasetçilerle çekildiği fotoğraf, akıllara ''Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?'' sorusunu getirdi.

25.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:58

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleriyle bir araya geldi.

Şaşmaz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile görüştü. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, "Necati Şaşmaz, siyasete mi giriyor?" tartışmalarına neden oldu.

İşte o fotoğraf:

Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Haber Yorumları (1)
TURK: komedi gibi ülke
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