Nebahat Çehre İsyan Etti: Varoş Olmak İstiyorum

Nebahat Çehre İsyan Etti: Varoş Olmak İstiyorum

Oynadığı dizilerde ve sinema filmlerinde hep zengin kadınları canlandıran Nebahat Çehre isyan ederek, "Köşkten bıktım, biraz varoşu oynamak istiyorum." dedi.

Oynadığı dizilerde ve sinema filmlerinde hep zengin kadınları canlandıran Nebahat Çehre sonunda isyan etti. Bir süredir ekranda olmayan Nebahat Çehre hep aynı karakteri oynamaktan sıkıldığını söyleyerek "Köşkten bıktım, biraz varoşu oynamak istiyorum." dedi.

"TAKILARIM ÇALINDI"

Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: "İkon değilim, ama giydiğimi yakıştırırım. Kıyafetlerim çok değerli değil, bazıları 30 senelik. Takılara gelince; bütün değerli mücevherlerim 1990'da çalındı. Evime giren hırsız 19 parçayı alıp götürdü. Geriye hiçbir şey kalmadı."

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