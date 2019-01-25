Nebahat Çehre İsyan Etti: Varoş Olmak İstiyorum
Oynadığı dizilerde ve sinema filmlerinde hep zengin kadınları canlandıran Nebahat Çehre isyan ederek, "Köşkten bıktım, biraz varoşu oynamak istiyorum." dedi.
Oynadığı dizilerde ve sinema filmlerinde hep zengin kadınları canlandıran Nebahat Çehre sonunda isyan etti. Bir süredir ekranda olmayan Nebahat Çehre hep aynı karakteri oynamaktan sıkıldığını söyleyerek "Köşkten bıktım, biraz varoşu oynamak istiyorum." dedi.
"TAKILARIM ÇALINDI"
Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: "İkon değilim, ama giydiğimi yakıştırırım. Kıyafetlerim çok değerli değil, bazıları 30 senelik. Takılara gelince; bütün değerli mücevherlerim 1990'da çalındı. Evime giren hırsız 19 parçayı alıp götürdü. Geriye hiçbir şey kalmadı."
YORUMLAR (25)
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Aradığın tatmin fakirlikte değil Allahı anmaktadır.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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yakışmaz sana nebooooCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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varoş rolü oynamakta ne var varoş olarak yaşasana :)Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Seni yoksul fukara bir rolde görmeye alışık değiliz o role yakışırmısın hiç zannetmem size Köşk daha iyi yakışıyor niye bilmiyorsun keşke birgünde olsa ben zengin gibi yaşasamCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Hiç Tanımıyorum,,,Kimdir...nedir...ne iş yapar...ilk defa adını duyuyorum..!Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır