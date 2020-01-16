Neandertaller 'yüzebiliyor ve dalabiliyordu'

16.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:49

Uzmanlar, bu araştırmanın Neandertallerin hayal gücünden yoksun ve yabani olduklarına dair algının gerçekçi olmayabileceğini gösterdiğine dikkat çekiyor. Şimdiye kadar Neandertallerin yüzebildiğine ilişkin açık bulgular yoktu. Ancak araştırmacılar, İtalya'nın Latium bölgesindeki Grotta dei Moscerini'de 90 bin yıl önce yaşayan Neandertallerin deniz yatağından deniztarakları çıkarıp, bunları keskin aletlere dönüştürmüş olabileceğini söylüyor. Araştırmanın sonuçları bilim dergisi "Plos One"da yayımlandı.

"DENİZ DİBİNDEN ÇIKARDIKLARI DENİZ TARAKLARIYLA KESKİN ALETLER YAPTILAR"

Colorado Üniversitesi'nden bir grup uzman, araştırma kapsamında, 1940'larda arkeologların bulduğu deniz kabuklarından yapılmış 171 aleti incelendi. Uzmanlara göre, kıyıya vuran deniztaraklarını, yakalandıklarında hâlâ canlı olanlardan ayırmak mümkün. Kıyıya vuran deniztaraklarının mat, kumla temas nedeniyle aşınmış ve başka deniz organizmaları tarafından delinmiş olduğu belirtiliyor.

DENİZ TARAKLARI, CANLIYKEN ÇIKARILMIŞ

Grotta dei Moscerini'de kıyıdan toplanan deniz kabuklarının çoğu bu tanıma uyuyor. Ancak örneklerin dörtte birinde dış kabukların parlak olduğu ve hiçbir yıpranma izi taşımadığı görüldü. Bu durum, deniztaraklarının deniz yatağından, halen canlıyken çıkarıldıklarına işaret ediyor.

DENİZ TARAKLARI ADRİYATİK'İN KUZEYİNDE SU İÇİNDE YÜRÜYEREK ÇIKARILABİLİYOR

Günümüzde Adriyatik kıyısında deniztarakları, denizin dibini tarayan küçük tekneler tarafından 10 metreyi aşan bir derinlikten çıkarılıyor. Ancak Adriyatik'in kuzey kesimlerindeki kum yataklarından yarım ya da bir metre derinlikten deniz tarağı çıkarmak mümkün. Bu, deniztaraklarının, su içinde yürüyerek çıkarılabilmesi anlamına geliyor. Fakat araştırma heyetinin başkanı Paolo Villa, Neandertallerin, dalma teçhizatı olmadığı için 2-4 metre derinliklerde avlandıklarını tahmin ettiklerini söylüyor. Araştırma, Neandertallerin zamanlarının büyük bölümünü büyük av hayvanlarının peşinde koşarak ya da avladıkları hayvanları parçalamakla geçirdikleri teziyle çelişiyor. Neandertallerin nehir ağızlarında ya da sığ sularda midye avladıkları biliniyordu.

TOPLAYICILIK FAALİYETLERİ HOMO SAPİEN VE NEANDERTALLER'İ BİRBİRİNDEN AYIRIYORDU

Londra'daki UCL Arkeoloji Enstitüsü'nden Dr. Matt Pope, yeni bulguların Neandertallerin kıyıdaki kaynaklardan sadece beslenmek için değil, alet yapmak için de yararlandıklarını gösterdiğini belirterek, "Onlarca yıl önce bu tür toplayıcılık faaliyetlerini kendi türümüz Homosapienleri Neandertaller'den ayıracak bir gösterge olarak kullanıyorduk. Şimdi bu ayrım kalktı" dedi.