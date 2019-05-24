Dünyadaki En Zehirli Akrep Aydın'ın Nazilli İlçesinde Görüntülendi!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla da bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' görüntülendi.

SULAMA YAPAN VATANDAŞ AKREP GÖRDÜ

Nazilli'nin kırsal Ovacık Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Erhan Yavaş (29), tarlasında sulama yaptığı sırada engebeli bölgede akrep gördü.

FOTOĞRAFINI ÇEKİP ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTI

Yavaş, akrebi cep telefonu ile görüntüleyerek arkadaşlarıyla paylaştı. Yavaş, fotoğrafını çektiği akrebin dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' olduğunu sonradan öğrendiğini belirtip, "Fotoğrafını çekmemden bir süre sonra akrep, çalılıklar arasında gözden kayboldu" dedi.

Sarı akrep, Türkiye'de en çok Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa'da görülüyor.

Kaynak: DHA