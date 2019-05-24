Dünyadaki En Zehirli Akrep Aydın'ın Nazilli İlçesinde Görüntülendi!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir çiftçi sulama yaparken gördüğü akrebin fotoğrafını çekip arkadaşlarıyla paylaştı. Çiftçi, akrebin dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' olduğunu sonradan öğrendi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla da bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' görüntülendi.
SULAMA YAPAN VATANDAŞ AKREP GÖRDÜ
Nazilli'nin kırsal Ovacık Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Erhan Yavaş (29), tarlasında sulama yaptığı sırada engebeli bölgede akrep gördü.
FOTOĞRAFINI ÇEKİP ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTI
Yavaş, akrebi cep telefonu ile görüntüleyerek arkadaşlarıyla paylaştı. Yavaş, fotoğrafını çektiği akrebin dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' olduğunu sonradan öğrendiğini belirtip, "Fotoğrafını çekmemden bir süre sonra akrep, çalılıklar arasında gözden kayboldu" dedi.
Sarı akrep, Türkiye'de en çok Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa'da görülüyor.
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Din üzerinden imansız yorum yapanlar ,bı bitmediniz beeeeeCevap Yaz Yayından Kaldır
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DÜNYANIN EN ZEHİRLİ AKREPLERİ TÜRKİYEDE ZATEN. HALKI KUTUPLAŞTIRANLAR DEVLET MALINI TALAN EDENLER ÜLKEYİ ADALETSİZ YÖNETENLER CEHENNEM SİZİN İÇİN VAR AKREP MASUM EN ZEHİRLİLER EN TEPEDEKİLERCevap Yaz 22 4 Yayından Kaldır
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bu akrep bildiğim kadarıyla israil de çok ve kanser ilacı yapılıyor. dışarıya vermiyorlar. araştırılması lazımCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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Akrep sokarsa soktu yeri kesip kan akitin. Akrebi yakalayip dolmasini yapip yiyin. Bu bagisiklik kazandiracak ve bir daha akrep sokarsa hicbir sey olmayacak.Cevap Yaz 3 34 Yayından KaldırPACMAN: zeytinyağlısı mı yoksa sade mi?14 1 Yayından Kaldır