NATO hattından yakıt çalmaya kalkışan 2 uyanık kazdıkları çukurda yakalandı
Tekirdağ'da, NATO boru hattından yakıt çalmaya kalkışan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.
Tekirdağ'da, 2 kişi, NATO petrol boru hattının geçtiği noktaya gelerek kazı yapmaya başladı. Ekipler, Veysel A. (29) ile Erdinç K.'yi (29) kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı.
Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Nusratfakı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mahalle sakinleri, jandarmayı arayarak tanımadıkları 2 kişinin gece yarısı mahallede dolaşıp keşif yaptıkları yönünde ihbarda bulundu.
NATO BORU HATTININ GEÇTİĞİ YERLERDE KAZI YAPTILAR
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş timlerinin bölgede yaptığı araştırmada NATO boru hattının geçtiği yerlerde kazılar yapıldığını belirledi.
Polis bölgede önlem alırken, gecenin ilerleyen saatlerinde gelen 2 kişi, NATO petrol boru hattının geçtiği noktaya gelerek kazı yapmaya başladı.
ÇUKURDA SUÇÜSTÜ KALDILAR
Bir süre sonra harekete geçen ekipler, Veysel A. (29) ile Erdinç K.'yi (29) kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı kazma ve kürek ile boru hattından yakıtı çıkarmak için kullanacakları malzemelere el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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aşağılık adamlar , anca ordan burdan çaçalım , üretelim çalışalım yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bizim ekiplerimiz size göz açtırmaz çalamazsınız uğraşmayınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BÜYÜK ZEKA LAZIM =))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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MILLI KAHRAMAN ILAN EDILMELI BU HAYDUTLARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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helal olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır