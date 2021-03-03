Nargile kafeler açıldı mı? Güncel Nargile kafeler kaça kadar açık? Nargile kafeler saat kaç kapanıyor?
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Nargile kafeler açıldı mı? Güncel Nargile kafeler kaça kadar açık? Nargile kafeler saat kaç kapanıyor?

03.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:24
Nargile kafeler açıldı mı? Güncel Nargile kafeler kaça kadar açık? Nargile kafeler saat kaç kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme kararlarını açıkladı. Nargile kafelerde corona virüs tedbirleri kapatılmıştı. Peki, nargile kafeler açıldı mı? Güncel Nargile kafeler kaça kadar açık? Nargile kafeler saat kaç kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, kontrollü normalleşme kararları da belli oldu.Nargile kafelerin açılacağı saatlerle birlikte, hafta sonu yasaklarının kalktığı iller de belli oldu. Bir süredir corona virüs nedeniyle faaliyetlerine son veren nargile kafeler bulunduklarını şehirlerin risk duruma göre açılacak.

NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

Nargile kafeler bu kapsamda saat 07.00 ile 19.00 arasında hizmet verecek ancak nargile içilmesi yasak olacak.

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