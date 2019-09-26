Namaz kılarken kalp krizi geçirdi kimse yardım etmedi

Namaz kılarken kalp krizi geçirdi kimse yardım etmedi

İstanbul Kurtköy'de bir camide namaz kılan bir kişi o anda kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği sırada hayatını kaybeden kişiye cemaatin yardım etmemesi kameralara yansıdı.

26.09.2019 08:28
Namaz kılarken kalp krizi geçirdi kimse yardım etmedi

İstanbul Kurtköy'de bir camide ilginç bir olay yaşandı. Camide namaz kıldığı sırada bir kişi kalp krizi geçirdi. Namaz sırasında yere düşen kişiye yardım edilmemesi dikkat çekti.

NAMAZA DEVAM ETTİLER

Bir camide cemaatin namaz kıldığı sırada içlerinden bir kişi kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Kalp krizi geçiren yaşlı adamın durumuna rağmen cemaat namaz kılmaya devam etti. Haber Global'in haberine göre yere yığılan yaşlı adam camide hayatını kaybetti.

Yerde uzun süre kaldıktan sonra namazını bitiren iki kişi yaşlı adama yardım etti. Daha sonra namazı biten bütün cemaat yaşlı adamın etrafında toplandı.

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YORUMLAR (59)

  • KURT:
    SADECE NAMAZ KILARAK MÜSLÜMAN OLUNDUĞUNU SANAN ZAVALLILARDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLSİNİZ. ALLAH''IM VERDİĞİN AKLI KULLANAN KUL KALMAMIŞ
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  • SEREN CANJ:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun namazı yarıda bırakıp tekrar kilabikirlerdi ama allahım dediği olur
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  • YOK ARTIK:
    NE APTALSIN YA TÜM MÜSLÜMANLAR BU KADAR CAHİL YA DA KÖTÜ DEĞİLDİR UMARIM. YANINDA İNSAN ÖLÜYOR İNSAN NAMAZIN KAZASI VAR SİZ RESMEN BİRİNİN ÖLÜMÜNE GÖZ YUMUYORSUNUZ. RABBİM SİZİ ISLAH ETSİN O NAMAZ KABUL OLACAK SANIYORSANIZ DİYECEK LAFIM YOK
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  • ADINIZI YAZIN:
    namazı bırakıp adamın hayatını kurtarsalardı Allahu teala namazlarını kabul etmeyecekmiydi, ibadetler sadece allaha kulluk vazifemiz ama iyi insan olmak bütün dinlerin özü. gerçekten cahil bir toplum eğitilmeliyiz ve bilinçli olmalıyız.
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  • OSMAN KARTAL:
    seni kutlarım, bu kadar öküzün arsında nasıl düşündün
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  • BİRİSİ:
    BİRAZ DİNİ ÖGREN İNSANLARA İNSANLIK DERSİ VERMEK YERİ, NE NAMAZ BOZULMAZ HER NEOLURSA OLSUN BURADA LAİK KAFA İLE DİNİ LAİKLEŞTİRMEYE YÖNLENDİRME YADA SEN CAMİYEDE GİTME EVDE FOX TAN ÖGREN DİN.
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  • AD.SOYAD:
    size kesinlikle katılıyorum. dini öğretmiyorlar bu ülkede nasıl insan olunmaz bunu öğretiyorlar. .
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