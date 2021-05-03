Nallıhan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yılmaz'dan tedbirlere uyulması çağrısı
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Nallıhan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yılmaz'dan tedbirlere uyulması çağrısı

Nallıhan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yılmaz'dan tedbirlere uyulması çağrısı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Nallıhan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı İrfan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Nallıhan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı İrfan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın uygulandığını, Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulamanın 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar süreceğini hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde kısıtlamadan muaf tutulan kişi ve iş yerlerinin belirtildiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kooperatiflerimiz ve üst birlikleri bu muafiyet kapsamında yer almamaktadır. Artan Kovid-19 salgınının toplum sağlığı üzerinde oluşturduğu riski azaltmak ve yayılım hızını kontrol altında tutabilmek amacıyla alınan tedbirlere kesinlikle uymalıyız. Bu nedenle tam kapanmayı kapsayan tarihler arasında kooperatiflerimizin bölge birliklerimizin ve merkez birliğimizin faaliyetlerine ara vermesi faydalı olacaktır. Kooperatif takibindeki borçların yapılandırılmasına ilişkin uygulama 31 Temmuz'a kadar uzatılmış olup, borçlar bu tarihe kadar yapılandırılabilecektir. Bu süreçte borçlu ortaklar aleyhine yasal takip yapılmaması hususu karara bağlanmıştır. Uygulamanın tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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