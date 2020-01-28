Nalet nasıl yazılır? TDK'ya göre lanet mi, nalet mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "nalet". Peki, lanet nasıl yazılır? TDK'ya göre lanet nasıl yazılır?
Nalet kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Lanet nasıl yazılır? Nalet mi, lanet mi? TDK'ya göre lanet kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
LANET NASIL YAZILIR? NALET Mİ, LANET Mİ?
Nalet nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "lanet" şeklindedir. Halk arasında 'lanet' kelimesi sıklıkla 'Nalet' oalrak telaffuz ediliyor. TDK'ya göre nalet kelimesinin doğru yazılışı lanet şeklindedir.
Nalet - yanlış
Lanet - doğru
LANET İLE ÖRNEK CÜMLELER
Yeni aldığım defter lanetli gibi, hiçbir işime yaramadı.
Her dinde de lanet okumak iyi değildir.