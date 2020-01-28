Nalet nasıl yazılır? TDK'ya göre lanet mi, nalet mi?

28.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:16

Nalet kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Lanet nasıl yazılır? Nalet mi, lanet mi? TDK'ya göre lanet kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

LANET NASIL YAZILIR? NALET Mİ, LANET Mİ?

Nalet nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "lanet" şeklindedir. Halk arasında 'lanet' kelimesi sıklıkla 'Nalet' oalrak telaffuz ediliyor. TDK'ya göre nalet kelimesinin doğru yazılışı lanet şeklindedir.

Nalet - yanlış

Lanet - doğru

LANET İLE ÖRNEK CÜMLELER

Yeni aldığım defter lanetli gibi, hiçbir işime yaramadı.

Her dinde de lanet okumak iyi değildir.