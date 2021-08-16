Nalan Aksoy'dan eski sevgilisi Can Pekcan'a 100 bin TL'lik dava açtı
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Nalan Aksoy'dan eski sevgilisi Can Pekcan'a 100 bin TL'lik dava açtı

Nalan Aksoy'dan eski sevgilisi Can Pekcan'a 100 bin TL'lik dava açtı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cemiyet hayatının ünlü ismi Nalan Aksoy, 8 yıl birliktelik yaşadığı galerici Can Pekcan'a manevi tazminat davası açtı.

Cemiyet hayatının ünlü ismi Nalan Aksoy, 8 yıl birliktelik yaşadığı galerici Can Pekcan'a manevi tazminat davası açtı.

Pekcan tarafından ağır şekilde darp edildiğini, hakaret ve aşağılamalara maruz kaldığını iddia eden Aksoy, eski sevgilisini 'kasten yaralama'dan 3 bin lira para cezasına çarptırmıştı.

Aksoy, ceza davasının kesinleşmesinin ardından, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, uğradığı fiziksel ve psikolojik zarar nedeniyle Can Pekcan'a bu defa da 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Nalan Aksoy'un kadına yönelik şiddetin mağdurlarından birisi olduğunun anlatıldığı dilekçede, "Can Pekcan, bu şiddet olayının ardından ortak çevrelerinde yaptığı söylemlerle Nalan Aksoy'a hakaret etmeye, onu aşağılamaya ve psikolojik şiddet uygulamaya devam etmektedir. Aksoy, manevi anlamda çok zarara uğramış, acı ve ıstıraplar çekmiştir. Ayrıca Nalan Aksoy'un paraları, mücevherleri ve değerli eşyaları da davalı tarafından alıkonulmuştur. Bu nedenle davalının 100 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz" denildi.

Nalan Aksoy ile Can Pekcan 8 yıldır birlikteydi.

Kaynak: Hürriyet

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