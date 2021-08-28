NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON
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NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'DA yaşayan 48 yaşındaki Serkan Öztürk, çapraz böbrek nakli ameliyatı olmak için İstanbul'a geldi.

HATAY'DA yaşayan 48 yaşındaki Serkan Öztürk, çapraz böbrek nakli ameliyatı olmak için İstanbul'a geldi. Burada yapılan tetkiklerde Öztürk'ün 4 ana kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi. Aynı seansta hem kalp hem böbrek nakli ameliyatı olan Serkan Öztürk, 4 saatlik bir operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Diyabet hastası olan Serkan Öztürk'e yaklaşık 3 yıl önce rutin kontroller sırasında böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Kreatin değerleri yükselen ve yavaş yavaş böbreklerini kaybetmeye başlayan Serkan Öztürk, nakil olmaya karar verdi. Çapraz nakil için eşiyle İstanbul'a gelen Öztürk, yapılan tetkikler sonrası şaşkına döndü. Öztürk'ün 4 ana kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi. Doktorlar, by-pass olmadan nakil ameliyatının gerçekleştirilemeyeceği belirtti. Bunun üzerine Serkan Öztürk, aynı seansta hem kalp hem böbrek nakli ameliyatına alındı. Geçen sürede eşinin çapraz nakil listesinden çıkması üzerine Öztürk'e abisi böbreğini verdi. Medicana Bahçelievler Hastanesi'nde önce by-pass ardından böbrek nakli olan Öztürk, tek seansta sağlığına kavuştu.

'BEKLEMEDİĞİM BİR ŞEYDİ VE AİLECEK BİR ŞOK YAŞADIK"

Diyaliz tedavisi için hastaneye gittiğinde nakil olmaya karar verdiğini belirten Serkan Öztürk, 'Orada nakil olan bir hastayla karşılaştım. Onun sayesinde böbrek nakli tedavisini öğrendim. Eşim araştırmaya başladı, görüşmeler yaptık. Eşim böbreğini vermek istedi ve çapraz nakle karar verdik. Nakil öncesi yapılan tetkiklerde kalple ilgili hastalığım ortaya çıktı. Hiç aklıma gelmezdi bir şikayetim, nefes darlığım yoktu. Beklemediğim bir şeydi ve ailecek bir şok yaşadık. Kalp operasyonu olmadan nakil olamayacağım söylendi ve bu arada eşimin böbreği çapraz nakil listesinden çıktı. Doktorlar hem nakil hem de kalp ameliyatının aynı operasyonda yapılmasına karar verdi. Abim sağ olsun bana böbreğini verdi. Tek ameliyatta sağlığıma kavuştum' dedi.

Nakil öncesi hayatında çok şeyin eksik olduğunu anlatan Serkan Öztürk, 'Yemeklerim kesilmişti, bazı yemekleri yiyemiyordum, engellerim çoktu, idrarda sıkıntılar, şişkinlikler yaşıyordum. Ayaklarım da şişmeye başlamıştı. Yaşadığım bölgede eti çok tüketir ve severiz et yemem yasaklandığı için çok üzüldüm. Nakil imkanınız varsa böbrek nakli olarak hayatınızı kurtarın' diye konuştu.

'KALP HASTALIĞI ÇIKINCA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

Eşine böbreğini vermeye hazırlanan Neslihan Öztürk (46) ise 'Nakil öncesi araştırmalar yaptım, tek böbrekle de daha dikkat ederek yaşamımı sürdürebileceğimi öğrendim. Böylelikle nakil olmaya karar verdim. Ancak İstanbul'a gelip eşimin kalp hastalığı olduğunu nakil olamayacağını öğrenince çok sarsıldım. Uzun süre kendimize gelemedik beklemediğimiz bir konuydu. Hayal kırıklığı yaşadık. Ancak doktorlar iki ameliyatın aynı anda olabileceği bilgisini bize verdi. Ama kan grubum nedeniyle çapraz nakle girebilecektim ve o şansı kaybettik. O duruma üzüldük ancak eşim kardeşinden böbrek aldı ve şu anda iyi. Onun iyi olması yaşam kalitesinin artması, huzuru benim için çok önemliydi ve şu anda çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

'YOĞUN BAKIM SÜRECİ KISALIYOR DAHA ÇABUK AYAĞA KALKIYOR"

Serkan Öztürk'ün böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden Genel Cerrah Doç. Dr. Sabri Tekin, tek seansta iki ameliyatın yapıldığı operasyon hakkında şu bilgileri paylaştı:

'Kronik böbrek yetmezliğinin en çok etkilediği organlardan birisi kalp ve damar sistemi. Hasta belirli bir yaşın üzerindeyse ve yandaş bir hastalığı varsa bu risk çok daha artıyor. Biz nakil için başvuran bütün hastalarımızı bir taramadan geçiririz. Özellikle kalp ve damar sistemine bakarız ki bir sorun varsa önceden tespit edelim. Bu hastamıza da aynı şekilde nakil öncesi yaptığımız tetkiklerde kalp damarlarında darlık saptadık. Aynı seansta iki ameliyatı bir arada yapmaya karar verdik. İki seçeneğin de birbirine göre avantaj ve dezavantajı vardı. Uygun hastalarda aynı seansta iki ameliyatı yaptığımızda hasta çalışan böbrekle by-pass ameliyatını geçireceğinden çok daha erken iyileşebiliyor. Hastanın yoğun bakım süreci kısalıyor. Hasta çok daha çabuk ayağa kalkıyor. Her şeyden önce hasta bir defada anestezi alarak iki ameliyatı da bir anda geçirmiş oluyor, sağlığına kavuşuyor. Önce kalp damar cerrahisi ekibi hastamıza by-pass ameliyatını yaptı ardından hastamızın kalbinin iyi durumda olduğunu ve iyi çalıştığını gördüğümüz anda hemen nakil işlemine başladık. Bir saatte nakil işlemi sürdü ve yaklaşık 4 saatlik bir ameliyatla hastamız sağlığına kavuştu.?

NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON
NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON
NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON
NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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NAKİL İÇİN GELDİ ŞOK YAŞADI: AYNI ANDA ÇİFTE OPERASYON - Haberler
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